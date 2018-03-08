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Маск назвав штучний інтелект
небезпечнішим за ядерну зброю

Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю

Пропонуємо до обговорення:
"Запам'ятайте мої слова: штучний інтелект набагато небезпечніший, ніж ядерна зброя. Чому у нас немає регулярного нагляду?" - заявив Маск.

Дивися повний текст Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

конечно, серая слизь и Маска переработает на самое себя. только что же он в него инвестирует? как те мыши, что плакали и кололись, но кактус ели, или для продолжения хайпа вокруг Маска и привлечения все новых неофитов хоть с какими-то деньгами?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 02:05

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
"Запам'ятайте мої слова: штучний інтелект набагато небезпечніший, ніж ядерна зброя. Чому у нас немає регулярного нагляду?" - заявив Маск.

Дивися повний текст Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю.


Все правильно. Однажды проанализирует ИИ деятельность человеческих особей, типа путина или кима - и логично подумает, что человек-"разумный" главная угроза существованию всей планеты.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:30

  EKO написав: Все правильно. Однажды проанализирует ИИ деятельность человеческих особей, типа путина или кима - и логично подумает, что человек-"разумный" главная угроза существованию всей планеты.

Страшнее не анализ этих личностей, их то всего две, он сможет сделать вывод что просто надо убрать этих двоих и все будет ОК.
Страшнее, что он посмотрит на, к примеру, жизнь среднестатистического украинца. Того, который каждый вечер пивом после смены заливается во дворе с дружками, потом ссыт прямо во дворе под дерево, выкидывает под лавочку бутылки, потом идет домой и заваливается спать. А с утра опять на работу и цикл повторяется бесконечно. И сделает ИИ вывод, что такое "существо" только портит планету, и это не один-два человека, а легион. А значит, что точечные зачистки не помогут, только полная зачистка.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:58

Re: Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну збр

  Imp написав:Страшнее, что он посмотрит на, к примеру, жизнь среднестатистического украинца. Того, который каждый вечер пивом после смены заливается во дворе с дружками, потом ссыт прямо во дворе под дерево, выкидывает под лавочку бутылки, потом идет домой и заваливается спать. А с утра опять на работу и цикл повторяется бесконечно

Більше схоже на середньостатистичного росіянина. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:05

  lapay написав: Більше схоже на середньостатистичного росіянина.

А Вы больше похожи на бабку у подъезда, которая всем кричит "наркоман" и "проститутка", и что теперь?
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:05

  lapay написав: Більше схоже на середньостатистичного росіянина.

Мой текст - описание жизни за моим окном в начале проспекта Слобожанского в Днепре (в 5 минутах от центра).
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:10

Re: Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну збр

  Imp написав:Мой текст - описание жизни за моим окном в начале проспекта Слобожанского в Днепре (в 5 минутах от центра).

Ааа, ну, тоді, точно - "середньостатистичний". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:19

Re: Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну збр

Є такий жанр літератури - фантастика називається ... Останнім часом піджанр "наукова" став мало популярним . Основний потік - "фентезя" різного гатунку ... ТОму народ просто не знає , що дуже багато варіантів про штучний інтелект вже розглядалося . І так - пессимістичних будо достатньо багато . Про якісь обмеження можливостей ШІ реальні розробники , здається , не дуже думають (скоріше всього не вірять самі в його можливості ) ...
Puente
 
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