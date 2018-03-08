"Запам'ятайте мої слова: штучний інтелект набагато небезпечніший, ніж ядерна зброя. Чому у нас немає регулярного нагляду?" - заявив Маск.
Дивися повний текст Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55
Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю.
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55
конечно, серая слизь и Маска переработает на самое себя. только что же он в него инвестирует? как те мыши, что плакали и кололись, но кактус ели, или для продолжения хайпа вокруг Маска и привлечения все новых неофитов хоть с какими-то деньгами?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 02:05
Все правильно. Однажды проанализирует ИИ деятельность человеческих особей, типа путина или кима - и логично подумает, что человек-"разумный" главная угроза существованию всей планеты.
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:30
Страшнее не анализ этих личностей, их то всего две, он сможет сделать вывод что просто надо убрать этих двоих и все будет ОК.
Страшнее, что он посмотрит на, к примеру, жизнь среднестатистического украинца. Того, который каждый вечер пивом после смены заливается во дворе с дружками, потом ссыт прямо во дворе под дерево, выкидывает под лавочку бутылки, потом идет домой и заваливается спать. А с утра опять на работу и цикл повторяется бесконечно. И сделает ИИ вывод, что такое "существо" только портит планету, и это не один-два человека, а легион. А значит, что точечные зачистки не помогут, только полная зачистка.
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:58
Re: Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну збр
Більше схоже на середньостатистичного росіянина.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:05
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:05
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:10
Re: Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну збр
Ааа, ну, тоді, точно - "середньостатистичний".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:19
Re: Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну збр
Є такий жанр літератури - фантастика називається ... Останнім часом піджанр "наукова" став мало популярним . Основний потік - "фентезя" різного гатунку ... ТОму народ просто не знає , що дуже багато варіантів про штучний інтелект вже розглядалося . І так - пессимістичних будо достатньо багато . Про якісь обмеження можливостей ШІ реальні розробники , здається , не дуже думають (скоріше всього не вірять самі в його можливості ) ...
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