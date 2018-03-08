Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:53
если учесть что ИИ сразу начнут использовать военные (если конечно полноценный ИИ вообще удастся сделать), то опасения Маска не лишены смысла.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:06
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:03
Вы плохо представляете себе нынешние российские реалии - увидеть не просто пьяного на улице, а покупающего бутылку в магазине - большая редкость.
К тому же у нас практически ликвидированы все минимаркеты/ларьки, где раньше продавался алкоголь, а в магазинах он в принципе не продается после 22-х и молодежи до 18-ти лет (могут попросить паспорт и частенько просят при покупке пива).
Было время (еще лет 5 назад), когда с мая по сентябрь молодежь под окном до 4-х часов утра пробавлялась пивасиком, бегая в соседний чапок. Сейчас - как отбрило.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:16
Re: Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну збр
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:19
Re: Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну збр
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:34
Это да, кризис и бояра в 2-3 раза дешевле водки. Кто ж в здравом уме за одинаковое количество спирта будет платить больше?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:35
Пример вроде бы интересных цифр, но которые по факту ни о чем не говорят.
Чтобы заявить, что употребление алкоголя растет, используя статистику преступлений в алкогольном опьянении, необходимо приводить не две цифры с разницей в 10 лет, а цифры за каждый год, чтобы видеть тенденцию последних лет.
Еще очень важно привести и цифры по всем преступлениям, а то может оказаться, что процент преступлений в алкогольном опьянении в отношении преступлений всего - не растет, а то и вовсе падает. Что будет означать лишь то, что в целом криминогенная обстановка в стране ухудшается и алкоголь не при чем.
Не говорю что это так и есть.
Говорю лишь о том, как можно якобы приводить аргументы в виде какой-то статистики, а по факту написать две бесполезнейшие и совершенно непоказательные цифры.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:39
Оно как бы да, но проблема не в деньгах. Отсутствие денег - это прежде всего следствие. А основная проблема в том что 90% населения в развивающихся странах, как я говорю, с умственной недостаточностью, они не способны заработать даже на себя на уровне современных стандартов. Так что получается что у умных дома за миллионы долларов, а у рагулей и на суп не хватает.
Откуда берутся деньги
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:40
Re: Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну збр
Ну так почекаємо Волгарь, він полюбляє статистику.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:41
То есть 5 минут от центральной площади в одном из самых богатых областных центров Украины для Вас повод написать "середньостатистичний" в кавычках?
Вы понимаете, что это еще и выше среднего? Что средне - это еще хуже?
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