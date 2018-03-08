Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю

Додано: Сер 14 бер, 2018 14:35

lapay написав: Несмотря на оптимистичную официальную статистику, есть факторы, которые заставляют сомневаться, что она соответствует действительности. Например, данные Росстата по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения. В 2006 году зарегистрировано 302,3 тыс подобных нарушений, в 2016 году — 440,2 тысячи (на 45,6% больше).

Пример вроде бы интересных цифр, но которые по факту ни о чем не говорят.Чтобы заявить, что употребление алкоголя растет, используя статистику преступлений в алкогольном опьянении, необходимо приводить не две цифры с разницей в 10 лет, а цифры за каждый год, чтобы видеть тенденцию последних лет.Еще очень важно привести и цифры по всем преступлениям, а то может оказаться, что процент преступлений в алкогольном опьянении в отношении преступлений всего - не растет, а то и вовсе падает. Что будет означать лишь то, что в целом криминогенная обстановка в стране ухудшается и алкоголь не при чем.Не говорю что это так и есть.Говорю лишь о том, как можно якобы приводить аргументы в виде какой-то статистики, а по факту написать две бесполезнейшие и совершенно непоказательные цифры.