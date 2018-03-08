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Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:42
lapay написав: Imp написав:
Говорю лишь о том, как можно якобы приводить аргументы в виде какой-то статистики, а по факту написать две бесполезнейшие и совершенно непоказательные цифры.
Ну так почекаємо Волгарь
, він полюбляє статистику.
Ну так и Вы не пишите тогда такую пустую "статистику". Попробуйте применять более весому аргументацию.
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Imp
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