RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск назвав штучний інтелект
небезпечнішим за ядерну зброю

Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:42

  lapay написав:
  Imp написав:Говорю лишь о том, как можно якобы приводить аргументы в виде какой-то статистики, а по факту написать две бесполезнейшие и совершенно непоказательные цифры.

Ну так почекаємо Волгарь, він полюбляє статистику. :)

Ну так и Вы не пишите тогда такую пустую "статистику". Попробуйте применять более весому аргументацию.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2028
З нами з: 03.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:50

  Волгарь написав:
Більше схоже на середньостатистичного росіянина

Вы плохо представляете себе нынешние российские реалии - увидеть не просто пьяного на улице, а покупающего бутылку в магазине - большая редкость.
К тому же у нас практически ликвидированы все минимаркеты/ларьки, где раньше продавался алкоголь, а в магазинах он в принципе не продается после 22-х и молодежи до 18-ти лет (могут попросить паспорт и частенько просят при покупке пива).
Было время (еще лет 5 назад), когда с мая по сентябрь молодежь под окном до 4-х часов утра пробавлялась пивасиком, бегая в соседний чапок. Сейчас - как отбрило.


А нимбы, нимбы над головой светятся? :D

Смешно такую откровенную пропагандистскую чушь читать, особенно после массовых отравлений боярышником.
"Айсберг наш!" - радостно кричали пассажиры "Титаника"
Davidoff
 
Повідомлень: 900
З нами з: 01.08.14
Подякував: 495 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Viktor і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Петренко назвав ще одну причину, через яку неплатників...
R2 » Вів 13 бер, 2018 14:10
4 159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 16:40
Вкладчик1234
Ілон Маск поділився секретом свого успіху
R2 » Нед 11 бер, 2018 22:32
6 309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 14:23
Surfer
Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати...
R2 » Чет 08 бер, 2018 19:37
9 576
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 20:50
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (1980)
14.03.2018 18:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.