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Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:42
lapay написав: Imp написав:
Говорю лишь о том, как можно якобы приводить аргументы в виде какой-то статистики, а по факту написать две бесполезнейшие и совершенно непоказательные цифры.
Ну так почекаємо Волгарь
, він полюбляє статистику.
Ну так и Вы не пишите тогда такую пустую "статистику". Попробуйте применять более весому аргументацию.
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Imp
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:50
Волгарь написав:
Більше схоже на середньостатистичного росіянина
Вы плохо представляете себе нынешние российские реалии - увидеть не просто пьяного на улице, а покупающего бутылку в магазине - большая редкость.
К тому же у нас практически ликвидированы все минимаркеты/ларьки, где раньше продавался алкоголь, а в магазинах он в принципе не продается после 22-х и молодежи до 18-ти лет (могут попросить паспорт и частенько просят при покупке пива).
Было время (еще лет 5 назад), когда с мая по сентябрь молодежь под окном до 4-х часов утра пробавлялась пивасиком, бегая в соседний чапок. Сейчас - как отбрило.
А нимбы, нимбы над головой светятся?
Смешно такую откровенную пропагандистскую чушь читать, особенно после массовых отравлений боярышником.
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Davidoff
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Додано: Чет 15 бер, 2018 02:09
Imp написав: lapay написав: Imp написав:
Мой текст - описание жизни за моим окном в начале проспекта Слобожанского в Днепре (в 5 минутах от центра).
Ааа, ну, тоді, точно - "середньостатистичний".
То есть 5 минут от центральной площади в одном из самых богатых областных центров Украины для Вас повод написать "середньостатистичний" в кавычках?
Вы понимаете, что это еще и выше среднего? Что средне - это еще хуже?
Жил там как-то. Все так(. Самогон на расстоянии 5 минут продается (в частном секторе). А в квартире частенько стоял запах каких-то химикатов, потому что двумя этажами ниже наркоторговцы вещества готовили. О том, что к ним вела дорожка из шприцов, я умолчу. О среднем уровне (примерно, конечно) можно судить, например, по массиву Северный в том же Днепре, там самогон дешевле и шприцов валяется под ногами столько, что я бы не рискнул из дому летом в шлепках выйти
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max_us_ua
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Додано: Чет 15 бер, 2018 02:12
Davidoff
Писал я как-то одному не шибко умному россиянину письменную работу для бизнес-школы. В методичке - кейс, мол, фирма-производитель жидкости для ополаскивания стекла... (я когда читал, начал ржать)... - столкнулась с тем, что продажи на заправках не изменились, а в торговых центрах выросли (тут я чуть не подавился). Кейс, судя по всему, составлен по реальной фирме. Она, наверное, большие бабки там щас поднимает
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