Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю

Ну так и Вы не пишите тогда такую пустую "статистику". Попробуйте применять более весому аргументацию.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:42
Ну так и Вы не пишите тогда такую пустую "статистику". Попробуйте применять более весому аргументацию.
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:50
А нимбы, нимбы над головой светятся?
Смешно такую откровенную пропагандистскую чушь читать, особенно после массовых отравлений боярышником.
"Айсберг наш!" - радостно кричали пассажиры "Титаника"
Додано: Чет 15 бер, 2018 02:09
Жил там как-то. Все так(. Самогон на расстоянии 5 минут продается (в частном секторе). А в квартире частенько стоял запах каких-то химикатов, потому что двумя этажами ниже наркоторговцы вещества готовили. О том, что к ним вела дорожка из шприцов, я умолчу. О среднем уровне (примерно, конечно) можно судить, например, по массиву Северный в том же Днепре, там самогон дешевле и шприцов валяется под ногами столько, что я бы не рискнул из дому летом в шлепках выйти
Додано: Чет 15 бер, 2018 02:12
Davidoff
Писал я как-то одному не шибко умному россиянину письменную работу для бизнес-школы. В методичке - кейс, мол, фирма-производитель жидкости для ополаскивания стекла... (я когда читал, начал ржать)... - столкнулась с тем, что продажи на заправках не изменились, а в торговых центрах выросли (тут я чуть не подавился). Кейс, судя по всему, составлен по реальной фирме. Она, наверное, большие бабки там щас поднимает
Додано: Чет 15 бер, 2018 09:16
Было время и на Северном пожил. Не долго. Очень не долго. После того как прошелся пару раз поздно вечером от тупика маршруток до квартиры - быстро начал искать другие варианты съемного жилья.
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