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Volkswagen уклав контракти
на постачання батарей для...

Volkswagen уклав контракти на постачання батарей для...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:51

  Radon написав:
  Sharpe написав:antonivs3, однозначно. Тому що батарейки, на відміну від бензину чи дизпалива, не вилітають з машини через вихлопну трубу. Їх експлуатаційний термін перевищує 8 років, а після цього батареї переробляють для повторного використання їхніх компонентів. І що це за дивна заява про необхідність зменшення виробництва на планеті? Виробництво на планеті треба збільшувати, і воно буде зростати.

А материализуются батарейки божьим промыслом? Или процесс их переработки особой чистотой отличается? И еще может вы думаете, что мы с китайцами разным воздухом дышим? Поинтересовались бы сначала процессами добычи, получения и переработки этих самых лития с кобальтом (да и никель можно в придачу). Вот потом можно байки о "нулевых выбросах" рассказывать.

От кобальта откажутся уже за пару лет (его цена взлетела за год в 3 раза), так что за пару лет там ничего токсичного не останется.
stroimdomsami
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54

  stroimdomsami написав: От кобальта откажутся уже за пару лет (его цена взлетела за год в 3 раза), так что за пару лет там ничего токсичного не останется.

Свежо предание: https://news.finance.ua/ru/news/-/421353/apple-hochet-pokupat-kobalt Знают, наверное что-то, огрызочные... К тому же, речь даже не о кобальте, а о литии самом по себе. Он ведь тоже дорожает, на фоне повышенного спроса. Или от него тоже откажемся, на металл-гидридные перейдем? Так и они ж, подлые, особой экологической чистотой не отличаются. Никоим образом не хочу сказать, что "зеленая энергия - это плохо", но к сожалению, жизнь так устроена, что выигрывая в одном, часто проигрываешь в другом. Не все так радужно с возобновляемой энергетикой, как нам пытаются втюхать. Вот вменяемая, доступная статья: https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/chem-strashna-temnaya-storona-alternativnoy-energetiki-566681.html
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:17

  Radon написав:Или процесс их переработки особой чистотой отличается?


Если мы берем литиевые, то токсичность лития примерно равна токсичности поваренной соли или морской воды. Правда еще используются следы кобальта в одной из технологий, но постепенно она заменяется на 100% экологически чистый LiFePO4.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:37

Re: Volkswagen уклав контракти на постачання батарей для...

  AlifeSoft написав:токсичность лития примерно равна токсичности поваренной соли или морской воды

Справочник химика
Литий токсичность

http://chem21.info/info/1185789/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:59

yanyura

ЛД50
1. этанол (спирт) крысы перорально 9000 мг на кг
2. Соль поваренная Крыса, орально 3000 мг на кг
3. лития хлорид крысы внутрижелудочно 1530 мг на кг.
4. кобальта хлорид крысы внутрибрюшинно 60 мг на кг

Так что основной токсичный компонент там только кобальт, но технология переходит к железнофосфатным.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:40

AlifeSoft, не обов'язково на ЛЗФ - є десятки варінтів катодної хімії. Але ви повністю праві, що літій не токсичний. І кобальт теж не токсичний - свого часу його в пиво додавали. Літій-іонні батареї можна спокійно викидати на смітник. Якщо, звісно, знайдеться дурень, який стане викидати на смітник цінну вторсировину.
Sharpe
 
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