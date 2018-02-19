Volkswagen уклав контракти на постачання батарей для...
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Sharpe написав:antonivs3, однозначно. Тому що батарейки, на відміну від бензину чи дизпалива, не вилітають з машини через вихлопну трубу. Їх експлуатаційний термін перевищує 8 років, а після цього батареї переробляють для повторного використання їхніх компонентів. І що це за дивна заява про необхідність зменшення виробництва на планеті? Виробництво на планеті треба збільшувати, і воно буде зростати.
А материализуются батарейки божьим промыслом? Или процесс их переработки особой чистотой отличается? И еще может вы думаете, что мы с китайцами разным воздухом дышим? Поинтересовались бы сначала процессами добычи, получения и переработки этих самых лития с кобальтом (да и никель можно в придачу). Вот потом можно байки о "нулевых выбросах" рассказывать.
От кобальта откажутся уже за пару лет (его цена взлетела за год в 3 раза), так что за пару лет там ничего токсичного не останется.
stroimdomsami написав: От кобальта откажутся уже за пару лет (его цена взлетела за год в 3 раза), так что за пару лет там ничего токсичного не останется.
Свежо предание: https://news.finance.ua/ru/news/-/421353/apple-hochet-pokupat-kobalt Знают, наверное что-то, огрызочные... К тому же, речь даже не о кобальте, а о литии самом по себе. Он ведь тоже дорожает, на фоне повышенного спроса. Или от него тоже откажемся, на металл-гидридные перейдем? Так и они ж, подлые, особой экологической чистотой не отличаются. Никоим образом не хочу сказать, что "зеленая энергия - это плохо", но к сожалению, жизнь так устроена, что выигрывая в одном, часто проигрываешь в другом. Не все так радужно с возобновляемой энергетикой, как нам пытаются втюхать. Вот вменяемая, доступная статья: https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/chem-strashna-temnaya-storona-alternativnoy-energetiki-566681.html
Radon написав:Или процесс их переработки особой чистотой отличается?
Если мы берем литиевые, то токсичность лития примерно равна токсичности поваренной соли или морской воды. Правда еще используются следы кобальта в одной из технологий, но постепенно она заменяется на 100% экологически чистый LiFePO4.
ЛД50 1. этанол (спирт) крысы перорально 9000 мг на кг 2. Соль поваренная Крыса, орально 3000 мг на кг 3. лития хлорид крысы внутрижелудочно 1530 мг на кг. 4. кобальта хлорид крысы внутрибрюшинно 60 мг на кг
Так что основной токсичный компонент там только кобальт, но технология переходит к железнофосфатным.
AlifeSoft, не обов'язково на ЛЗФ - є десятки варінтів катодної хімії. Але ви повністю праві, що літій не токсичний. І кобальт теж не токсичний - свого часу його в пиво додавали. Літій-іонні батареї можна спокійно викидати на смітник. Якщо, звісно, знайдеться дурень, який стане викидати на смітник цінну вторсировину.
При избыточном поступлении лития в организм токсические эффекты начинают проявляться при концентрации в плазме крови более 10 мкг/л. При концентрации лития в пределах 11–13 мкг/л появляются слабые симптомы интоксикации. Эти симптомы становятся выраженными при росте концентрации лития до 14–17 мкг/л, и при уровне 21 мкг/л и выше развивается клинически выраженная полиорганная патология.
В 1960-х годах соли кобальта использовались некоторыми пивоваренными компаниями для стабилизации пены. Регулярно выпивавшие более четырёх литров пива в день получали серьёзные побочные эффекты на сердце, и, в отдельных случаях, это приводило к смерти. Известные случаи т. н. кобальтовой кардиомиопатии в связи с употреблением пива происходили с 1964 по 1966 годы в Омахе (штат Небраска), Квебеке (Канада), Левене (Бельгия), и Миннеаполисе (штат Миннесота). С тех пор его использование в пивоварении прекращено и в настоящее время является незаконным[7][8].