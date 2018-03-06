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Україна стала лідером з експорту м'яса птиці в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 02:00
Пропонуємо до обговорення:
Таким чином, за рік Україна наростила експорт м’яса птиці до країн ЄС на 41,9%.
Дивися повний текст Україна стала лідером з експорту м'яса птиці в ЄС
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Додано: Сер 14 бер, 2018 02:00
Давайте дадим Косюку еще субсидий, он и не такое сможет.
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