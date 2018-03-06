RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна стала лідером з
експорту м'яса птиці в ЄС

Україна стала лідером з експорту м'яса птиці в ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 02:00

Україна стала лідером з експорту м'яса птиці в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином, за рік Україна наростила експорт м’яса птиці до країн ЄС на 41,9%.

Дивися повний текст Україна стала лідером з експорту м'яса птиці в ЄС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80758
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 02:00

Давайте дадим Косюку еще субсидий, он и не такое сможет.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5204
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2667 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з... 1, 2
R2 » Пон 12 бер, 2018 10:59
16 721
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 23:12
Davidoff
Частка батьківщини: Україна вимагає податки із...
R2 » Вів 13 бер, 2018 09:19
4 93
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 16:36
Cler
Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО 1, 2, 3
R2 » Вів 06 бер, 2018 11:37
22 1148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 06:44
slavek
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14939)
14.03.2018 01:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.