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Для iPhone X створили корпус з "рідким" золотом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 02:10
Пропонуємо до обговорення:
Російський бренд Caviar представив чергову люксову версію смартфона iPhone X. Апарат представлений в двох варіантах — Classic Gold і Classic Liquid Gold.
Дивися повний текст Для iPhone X створили корпус з "рідким" золотом
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Додано: Сер 14 бер, 2018 02:10
Российский бренд "Понты - наше фсе"... и далее по тексту.
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