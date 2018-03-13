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У "Нафтогазі" заявили,
як будуть працювати у випадку...

У "Нафтогазі" заявили, як будуть працювати у випадку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:43

У "Нафтогазі" заявили, як будуть працювати у випадку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні "Нафтогазу" у Тwitter.

Дивися повний текст У "Нафтогазі" заявили, як будуть працювати у випадку похолодання.
R2
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