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Довіра бізнесу до економіки
США досягла рекорду -...

Довіра бізнесу до економіки США досягла рекорду -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:55

Довіра бізнесу до економіки США досягла рекорду -...

Пропонуємо до обговорення:
Довіра керівників найбільших американських компаній до економіки країни в першому кварталі 2018 року досягла найвищих позначок за весь час спостережень, тобто за 15 років, свідчать дані щоквартального опитування асоціації Business Roundtable (BRT).

Дивися повний текст Довіра бізнесу до економіки США досягла рекорду - Business Roundtable.
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