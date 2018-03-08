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Ловити порушників швидкості
будуть «фантомні патрулі»

Ловити порушників швидкості будуть «фантомні патрулі»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:56

Ловити порушників швидкості будуть «фантомні патрулі»

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Дивися повний текст Ловити порушників швидкості будуть «фантомні патрулі».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:56

И таки 50?..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:16

а может фантомные патрули по контролю качества дорожного покрытия??? там хоть и не срубить бабла быстро, но и вложений никаких (радары и т.д.)
nlv555
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:32

То есть, те же самые менты в кустах, только вместо кустов вообще без опознавательных знаков.
А так как новый закон о "письмах счастья" еще не приняли, то фантомным без опознавательных знаков придется останавливать нарушителя на месте.
Ооооо, могу представить, как обрадовались закону парни с большой дороги, они радостно расчехляют биты и славят Белошицкого. Получается, теперь автомобилиста может пытаться остановить любой дятел с криками - "стоять, су..., я из полиции"
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:49

Надо будет заводить онлайн базу номеров таких фантомов и наполнять ее общими усилиями и вспоминать давнозабытые антирадар.
hodkonem36
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