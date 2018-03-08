Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Дивися повний текст Ловити порушників швидкості будуть «фантомні патрулі».
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Додано: Сер 14 бер, 2018 09:56
Ловити порушників швидкості будуть «фантомні патрулі»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ловити порушників швидкості будуть «фантомні патрулі».
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:16
а может фантомные патрули по контролю качества дорожного покрытия??? там хоть и не срубить бабла быстро, но и вложений никаких (радары и т.д.)
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:32
То есть, те же самые менты в кустах, только вместо кустов вообще без опознавательных знаков.
А так как новый закон о "письмах счастья" еще не приняли, то фантомным без опознавательных знаков придется останавливать нарушителя на месте.
Ооооо, могу представить, как обрадовались закону парни с большой дороги, они радостно расчехляют биты и славят Белошицкого. Получается, теперь автомобилиста может пытаться остановить любой дятел с криками - "стоять, су..., я из полиции"
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:49
Надо будет заводить онлайн базу номеров таких фантомов и наполнять ее общими усилиями и вспоминать давнозабытые антирадар.
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