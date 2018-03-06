Основним ринком збуту традиційно залишалася Індія з часткою в структурі експорту з України до 43% (41% – 2016/17 МГ).
Дивися повний текст Євросоюз почав інтенсивно скуповувати український горох.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:00
Євросоюз почав інтенсивно скуповувати український горох
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євросоюз почав інтенсивно скуповувати український горох.
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:37
Re: на марс
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