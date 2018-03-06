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Євросоюз почав інтенсивно
скуповувати український горох

Євросоюз почав інтенсивно скуповувати український горох
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:00

Євросоюз почав інтенсивно скуповувати український горох

Пропонуємо до обговорення:
Основним ринком збуту традиційно залишалася Індія з часткою в структурі експорту з України до 43% (41% – 2016/17 МГ).

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:00

Готовятся к перебоям с газом?
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:37

Re: на марс

  yarg написав:Ну и да , роль газа и нефти в экономике стремительно снижается , так что все эти газосрачи скоро отомрут сами собой. Так что расслабляйтесь
sal
 
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