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Данію зі Швецією з'єднує міст, що переходить за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:01
Пропонуємо до обговорення:
Унікальна дорога зв'язує столицю Данії Копенгаген зі шведським містом Мальмьо. Ересуннскій міст, спроектований датським архітектором Георгом Ротне, було відкрито 1 липня 2000 року.
Дивися повний текст Данію зі Швецією з'єднує міст, що переходить за допомогою острова в тунель
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:01
Ага... И проезд по нему стоит столько, что дешевле на самолете...
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