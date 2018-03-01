|
|
|
Данію зі Швецією з'єднує міст, що переходить за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:01
Пропонуємо до обговорення:
Унікальна дорога зв'язує столицю Данії Копенгаген зі шведським містом Мальмьо. Ересуннскій міст, спроектований датським архітектором Георгом Ротне, було відкрито 1 липня 2000 року.
Дивися повний текст Данію зі Швецією з'єднує міст, що переходить за допомогою острова в тунель
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80786
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:01
Ага... И проезд по нему стоит столько, что дешевле на самолете...
-
serg_vronsky
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:10
на finance открыли филиал википедии? уже совсем не о чем писать?
-
deniska
-
-
- Повідомлень: 400
- З нами з: 23.04.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:24
Ну тогда напишите про очень неплохой сериал "Мост", который сняли трудолюбивые и креативные скандинавы, в основу которого положено убийство на этом мосту.
Прокремлевский тролль.
-
Дваждыдвашник
-
-
- Повідомлень: 3426
- З нами з: 06.08.10
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 бер, 2018 01:07
Дваждыдвашник
...и приложите рекламу какого-нить лостфилм.тв, чтобы картина была полной
-
max_us_ua
-
-
- Повідомлень: 2757
- З нами з: 17.11.08
- Подякував: 516 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|