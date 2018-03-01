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Данію зі Швецією з'єднує
міст, що переходить за...

Данію зі Швецією з'єднує міст, що переходить за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:01

Данію зі Швецією з'єднує міст, що переходить за...

Пропонуємо до обговорення:
Унікальна дорога зв'язує столицю Данії Копенгаген зі шведським містом Мальмьо. Ересуннскій міст, спроектований датським архітектором Георгом Ротне, було відкрито 1 липня 2000 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:01

Ага... И проезд по нему стоит столько, что дешевле на самолете...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:10

на finance открыли филиал википедии? уже совсем не о чем писать?
deniska
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:24

Re: Данію зі Швецією з'єднує міст, що переходить за...

Ну тогда напишите про очень неплохой сериал "Мост", который сняли трудолюбивые и креативные скандинавы, в основу которого положено убийство на этом мосту.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:07

Дваждыдвашник

...и приложите рекламу какого-нить лостфилм.тв, чтобы картина была полной
max_us_ua
 
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