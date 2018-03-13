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Газпром не зміг оскаржити
штраф на 171 мільярд в Україні

Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07

Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба суду.

Дивися повний текст Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07

Украина больше независима от Газпрома.

Украина как недалёкая девушка, совершенно запуталась: и рыбку съесть и на хрен сесть?
За такими "обязательствами" ни одна уважающая себя компания не вернётся в Украину. К радости национал-патриотов Газпрому в Украине - ФСЁ.
Востаннє редагувалось mister-svet в Сер 14 бер, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:15

Re: Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні

Да кому он нужен тот Газпром со своим токсичным газом - пусть по искам платят,
чтобы "пэрэможци" во время премии могли получать, хотя они их наверное уже получили в многократном обьеме авансом.
Президент сказал "остаточнэ прощавай" значит прощавай, вон у Словакии с Польшей того газа девать некуда,скоро китайцы скважин набурят и страна будет не только "энергонезависимой" но и станет одним из главных экспортеров газа в ЕС.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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