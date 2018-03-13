Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні

Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07

Украина как недалёкая девушка, совершенно запуталась: и рыбку съесть и на хрен сесть?

За такими "обязательствами" ни одна уважающая себя компания не вернётся в Украину. К радости национал-патриотов Газпрому в Украине - ФСЁ.

Востаннє редагувалось mister-svet в Сер 14 бер, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.