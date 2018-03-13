Про це повідомляє прес-служба суду.
Дивися повний текст Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07
Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні.
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:15
Re: Газпром не зміг оскаржити штраф на 171 мільярд в Україні
Да кому он нужен тот Газпром со своим токсичным газом - пусть по искам платят,
чтобы "пэрэможци" во время премии могли получать, хотя они их наверное уже получили в многократном обьеме авансом.
Президент сказал "остаточнэ прощавай" значит прощавай, вон у Словакии с Польшей того газа девать некуда,скоро китайцы скважин набурят и страна будет не только "энергонезависимой" но и станет одним из главных экспортеров газа в ЕС.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:17
Вот получит Украина 171 миллиард гривен, и разделит поровну между всеми оставшимися жителями Украины, как компенсация за завышенные цены на газ.
Надо срочно всем открывать специальные счета для денег, кто не откроет до конца недели - тому денег не дадут.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:21
Вот прогоним Газпром и конкуренция резко повысится. Газ сразу подешевеет, наверно.
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