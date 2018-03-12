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Супрун поквапила українців
з вибором сімейного лікаря

Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07

Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07

Вот Ляшко бы щас прокомментировал! :)))
Omega
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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