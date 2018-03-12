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Дивися повний текст Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07
Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
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Дивися повний текст Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:31
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:15
Как показал опыт обращения в поликлинику в последние несколько лет ... как правило болезнь проходит, а врач все пытается установить болезнь и при этом тратится энное количество денег на всевозможные анализы. В общем как в анекдоте про поручика Ржевского, это не грязь, а ..., высохнет само отпадет ... и при этом намного дешевле
Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?
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