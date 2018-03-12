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Супрун поквапила українців
з вибором сімейного лікаря

Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07

Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07

Вот Ляшко бы щас прокомментировал! :)))
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:31

  Omega написав:Вот Ляшко бы щас прокомментировал! :)))

Не. Москаль. У него лучше получается.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:15

Как показал опыт обращения в поликлинику в последние несколько лет ... как правило болезнь проходит, а врач все пытается установить ее и при этом тратится энное количество денег на всевозможные анализы. В общем как в анекдоте про поручика Ржевского, это не грязь, а ..., высохнет само отпадет ... и при этом намного дешевле ;)

Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте :( Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 14 бер, 2018 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:55

Москаль!Выручай! Эта Ульянка хуже керосину!
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:24

  Igorten написав:Как показал опыт обращения в поликлинику в последние несколько лет ... как правило болезнь проходит, а врач все пытается установить ее и при этом тратится энное количество денег на всевозможные анализы. В общем как в анекдоте про поручика Ржевского, это не грязь, а ..., высохнет само отпадет ... и при этом намного дешевле Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?

у меня еще и такой вопрос - в моем городке с населением 12 тыс. - 3 терапевта. Т.о. они могут обслужить по этому закону половину населения. А остальным что делать? Плюс еще вопрос - а как быть с вызовами врача на дом? Вроде как по новому закону на дом будет приезжать скорая, а терапевты - только на приеме.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:07

  RomanTik написав:
  Igorten написав:Как показал опыт обращения в поликлинику в последние несколько лет ... как правило болезнь проходит, а врач все пытается установить ее и при этом тратится энное количество денег на всевозможные анализы. В общем как в анекдоте про поручика Ржевского, это не грязь, а ..., высохнет само отпадет ... и при этом намного дешевле Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?

у меня еще и такой вопрос - в моем городке с населением 12 тыс. - 3 терапевта. Т.о. они могут обслужить по этому закону половину населения. А остальным что делать? Плюс еще вопрос - а как быть с вызовами врача на дом? Вроде как по новому закону на дом будет приезжать скорая, а терапевты - только на приеме.

Это вам ещё повезло - у нас на более чем 50 тыс.жителей пгт и окрестных сёл, прикреплённых к поликлинике, тоже 3 терапевта. Кто не успел записаться - будет ездить лечиться в Германию или в ОРДЛО ! :mrgreen:
warlamp
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