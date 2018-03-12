Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря

Igorten написав:

Как показал опыт обращения в поликлинику в последние несколько лет ... как правило болезнь проходит, а врач все пытается установить ее и при этом тратится энное количество денег на всевозможные анализы. В общем как в анекдоте про поручика Ржевского, это не грязь, а ..., высохнет само отпадет ... и при этом намного дешевле Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?