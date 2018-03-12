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Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
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R2
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07
Вот Ляшко бы щас прокомментировал! :)))
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Omega
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:31
Omega написав:
Вот Ляшко бы щас прокомментировал! :)))
Не. Москаль. У него лучше получается.
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serg_vronsky
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:15
Как показал опыт обращения в поликлинику в последние несколько лет ... как правило болезнь проходит, а врач все пытается установить ее и при этом тратится энное количество денег на всевозможные анализы. В общем как в анекдоте про поручика Ржевского, это не грязь, а ..., высохнет само отпадет ... и при этом намного дешевле
Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте
Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?
Востаннє редагувалось Igorten
в Сер 14 бер, 2018 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Igorten
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:55
Москаль!Выручай! Эта Ульянка хуже керосину!
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Jack Reacher
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:24
Igorten написав:
Как показал опыт обращения в поликлинику в последние несколько лет ... как правило болезнь проходит, а врач все пытается установить ее и при этом тратится энное количество денег на всевозможные анализы. В общем как в анекдоте про поручика Ржевского, это не грязь, а ..., высохнет само отпадет ... и при этом намного дешевле Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?
у меня еще и такой вопрос - в моем городке с населением 12 тыс. - 3 терапевта. Т.о. они могут обслужить по этому закону половину населения. А остальным что делать? Плюс еще вопрос - а как быть с вызовами врача на дом? Вроде как по новому закону на дом будет приезжать скорая, а терапевты - только на приеме.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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RomanTik
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:07
RomanTik написав: Igorten написав:
Как показал опыт обращения в поликлинику в последние несколько лет ... как правило болезнь проходит, а врач все пытается установить ее и при этом тратится энное количество денег на всевозможные анализы. В общем как в анекдоте про поручика Ржевского, это не грязь, а ..., высохнет само отпадет ... и при этом намного дешевле Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?
у меня еще и такой вопрос - в моем городке с населением 12 тыс. - 3 терапевта. Т.о. они могут обслужить по этому закону половину населения. А остальным что делать? Плюс еще вопрос - а как быть с вызовами врача на дом? Вроде как по новому закону на дом будет приезжать скорая, а терапевты - только на приеме.
Это вам ещё повезло - у нас на более чем 50 тыс.жителей пгт и окрестных сёл, прикреплённых к поликлинике, тоже 3 терапевта. Кто не успел записаться - будет ездить лечиться в Германию или в ОРДЛО !
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warlamp
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Додано: Чет 15 бер, 2018 00:02
А себе она уже выбрала доктора?
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phantom_systems
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Додано: Чет 15 бер, 2018 00:44
phantom_systems написав:
А себе она уже выбрала доктора?
Да есть у них у всех уже доктора как минимум в Феофании за наш счет. Кроме этого бабки позволяют лечиться в Швейцарии, Германии.
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Ragnar
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