Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря

Додано: Чет 15 бер, 2018 11:18

Igorten написав: Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ? Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйтеДля меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?

Попробую ответить (хотя нужно, ли если Вы даже не подумали о том, что пишете, и не попытались сами ответить себе на довольно простые вопросы?).Профпригодность. Вы считаете, что лучше ситуация, когда Вам насильно впихнули врача по месту жительства и Вы вообще не можете его сменить никак? Даже если он полный профан и хам (как было у меня например)? Все-таки наличие выбора - это уже плюс. Далее. Обычно очень быстро среди соседей распространяется информация, какой врач хороший, а какой плохой. Рекомендации. Знакомства. Сайты. Брехаловки на лавочках. Личный опыт. И со временем все встанет на свои места.Ответы на все остальные вопросы, я уверен, Вы сможете прочесть в соответствующем законе, раз Вас эта тема так волнует.Но если Вас так напрягает предоставленная Вам возможность выбора, Вы можете оставить все как есть (то есть не пользоваться предоставленными возможностями) и тупо остаться у того участкового врача, который у Вас и так есть сейчас.