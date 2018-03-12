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Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:36
Перший міністр за 25+ років який робить щось толкове і крім ниття і негативу нічого не чути. Шкода, що не можна зробити якусь територію, де була б стара система медицини, і всі хто хочуть хай би їздили туди лікуватись. І Москаля туди головним лікарем )))
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:05
warlamp написав: RomanTik написав: Igorten написав:
Как показал опыт обращения в поликлинику в последние несколько лет ... как правило болезнь проходит, а врач все пытается установить ее и при этом тратится энное количество денег на всевозможные анализы. В общем как в анекдоте про поручика Ржевского, это не грязь, а ..., высохнет само отпадет ... и при этом намного дешевле Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?
у меня еще и такой вопрос - в моем городке с населением 12 тыс. - 3 терапевта. Т.о. они могут обслужить по этому закону половину населения. А остальным что делать? Плюс еще вопрос - а как быть с вызовами врача на дом? Вроде как по новому закону на дом будет приезжать скорая, а терапевты - только на приеме.
Это вам ещё повезло - у нас на более чем 50 тыс.жителей пгт и окрестных сёл, прикреплённых к поликлинике, тоже 3 терапевта. Кто не успел записаться - будет ездить лечиться в Германию или в ОРДЛО !
Люди, вы читать пробовали то, что комментируете? Читаем внимательно:
Предварительно планируется, что 1 семейный врач может подписать декларацию с 1800 пациентами, 1 врач-терапевт – с 2000 пациентами, 1 врач-педиатр – с 900 пациентами
Где тут сказано, что эти цифры - догма? Это предварительные (!) расчеты (!!) для прогнозирования, сколько врачи смогут зарабатывать, т.к. их заработок будет прямо зависеть от кол-ва пациентов.
Это, кстати, со временем отсеет неквалифицированных врачей, уменьшит иногда встречающееся хамство по отношению к пациенту и т.п.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:18
Igorten написав:
Ну да ладно судьба у нас такая, экспериментируйте
Для меня пока загадка как пациент может определить профпригодность врача. И если врач не может, какова процедура расторжения, а потом заключения декларации ? Сколько нужно времени, где гарантии что другой врач не опять же не коновал ? И вообще почему я должен например бегать по врачам в поисках "кому я доверяю", так и помереть не долго, и где ответственность врача за принятые решения и где об этом можно почитать ?
Попробую ответить (хотя нужно, ли если Вы даже не подумали о том, что пишете, и не попытались сами ответить себе на довольно простые вопросы?).
Профпригодность. Вы считаете, что лучше ситуация, когда Вам насильно впихнули врача по месту жительства и Вы вообще не можете его сменить никак? Даже если он полный профан и хам (как было у меня например)? Все-таки наличие выбора - это уже плюс. Далее. Обычно очень быстро среди соседей распространяется информация, какой врач хороший, а какой плохой. Рекомендации. Знакомства. Сайты. Брехаловки на лавочках. Личный опыт. И со временем все встанет на свои места.
Ответы на все остальные вопросы, я уверен, Вы сможете прочесть в соответствующем законе, раз Вас эта тема так волнует.
Но если Вас так напрягает предоставленная Вам возможность выбора, Вы можете оставить все как есть (то есть не пользоваться предоставленными возможностями) и тупо остаться у того участкового врача, который у Вас и так есть сейчас.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:40
R2 написав:
Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря.
Человек не ставший у себя в стране полноценным врачем решил реформировать медицину другой страны выбрав самое "главное".Остальные проблемы украинской медицины она уже решила
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