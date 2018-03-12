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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:43
Почему-то мне кажется, что к первому апреля и даже к первому июля, записавшихся к семейникам будет не более 20-30%. Да и из тех основная масса окажутся детьми или пенсионерами. Остальные как бы давно лечатся сами.
А теперь смотрим, что получится... А получится ситуация, когда штат поликлиник придется на 70% разогнать. Нет, не потому, что медики не нужны, а потому, что не набралось базы пациентов.
Эту фигню мы уже проходили с ОСББ. Был приказ - К ЛЕТУ ВСЕМ ОРГАНИЗОВАТЬСЯ! И что? Основная масса его просто похерила.
"Реформы" напоминают старый бородатый анекдот.
- Товарищ прапорщик, остановите поезд!
- Поезд, стой! Раз-два!
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:48
Re: Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
Піднімуть плату за зареєстрованого, і все. Гроші з бюджету виділені, тільки розподіл буде по кількості записаних до сімейних лікарів. Села виграють, бо там більш дисципліновані (старі) пацієнти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:53
Re: Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
1) По отзывам знакомых
2) Сам сделает выводы после первого обращения, во второй раз обращаться к тому же или другому
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:04
Re: Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
О - народ почав підтягуватися ...
Є пару нюансів - як на все нове напевно .
Поки що оці "Декларації" відсутні - на 1 квітня обіцяють завезти , і почати організацію процесу "прив"язування" пацієнтів .
Треба обов"язково прийти до лікаря з документами ( паспорт , код ) - фактично це процес заключення договору . І заповнити папір .
Проблема з вибором - насправді перші хто цим займеться - виграє , бо кращих лікарів "розгребуть" ( діфсит ... ) . Так що лишився тиждень-другий на визначення якості лікаря для вас і дітей ...
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:11
Медицина у нас вообще не лечит - предоставляет услуги. Услуга - консультация, услуга - измерить давление...вырезать что-нибудь ещё могут. Лечить вас даже не обещают.
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:18
Re: Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
Ну - це таке ... Але навіть по-простому треба лікарняний або направлення до якогось фахівця - то вже інакше не вийде .
Процес самолікування у нас йде вже дуже давно - і поки що немає жодних підстав для його скорочення ...
Мала би запрацювати страхова медицина - але почали чомусь з іншого боку ...
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:24
Re: Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
Доктор смерть. Не зря ее так зовут.... ничего хорошего она для нас не сделает.
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:41
Re: Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
Кто зовёт?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:46
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