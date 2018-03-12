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Супрун поквапила українців
з вибором сімейного лікаря

Супрун поквапила українців з вибором сімейного лікаря
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:14

  Faceless написав:
orfelia0508 написав:Доктор смерть. Не зря ее так зовут.... ничего хорошего она для нас не сделает.
Кто зовёт?

Эти:
"В народе Ульяну Супрун называют "доктор Смерть". И эта "доктор Смерть" с несколькими паспортами без всякой ответственности, без корней в Украине, без политической ответственности проводит так называемую реформу, в результате которой миллионы украинцев лишаются медицинской помощи", – заявил Ляшко.

http://gordonua.com/news/politics/lyash ... 36377.html

Полочанінов Володимир Геннадійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%87
Зображення
https://znaj.ua/sites/default/files/imc ... mok_16.png

О нововведениях от Супрун (с оффсайта МОЗ):
З 13 березня скасовується Книга запису викликів лікарів додому (№ 031/о).

Лікар не буде зобов’язаним звітувати про відвідування усіх пацієнтів, що повідомили реєстратуру.

Пацієнт та лікар зможуть отримати доступ один до одного по телефону. Час лікаря є цінним та обмеженим суспільним ресурсом. Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар іде до нього додому, він не допомагає щонайменше трьом іншим пацієнтам. Пацієнт та лікар будуть разом приймати рішення про необхідність візиту додому.

Як показує досвід європейських країн, можливість поспілкуватися зі своїм медичним працівником телефоном — одна з послуг, що найбільше цінується пацієнтами.

Усе звітування про прийоми, проведені лікарем зводиться до 4 цифр в день: загальна кількість звернень дорослих і дітей та кількість відвідувань дорослих та дітей вдома.

http://moz.gov.ua/article/news/moz-skas ... kumentacii
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:26

  BIGor написав:
  warlamp написав: Это вам ещё повезло - у нас на более чем 50 тыс.жителей пгт и окрестных сёл, прикреплённых к поликлинике, тоже 3 терапевта. Кто не успел записаться - будет ездить лечиться в Германию или в ОРДЛО !

Пишете бред, а раньше медиков на кол-во населения было больше??? Лишь бы тут кричать "зрада". Как дети малые.

Раньше, если заболел, я шёл к своему участковому врачу. А теперь, я должен буду идти только к только своему терапевту, с которым у меня подписана декларация. А терапевт, как пишет уважаемая вами Супрун, может подписать декларацию только с 2000 пациентами, педиатр - только с 900 пациентами. Лимит . Кто не успел - тот опоздал.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:34

  warlamp написав: Раньше, если заболел, я шёл к своему участковому врачу. А теперь, я должен буду идти только к только своему терапевту, с которым у меня подписана декларация. А терапевт, как пишет уважаемая вами Супрун, может подписать декларацию только с 2000 пациентами, педиатр - только с 900 пациентами. Лимит . Кто не успел - тот опоздал.

И не дай вам бог заболеть на отдыхе или в командировке
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