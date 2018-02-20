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Чиновники НБУ мусять понести персональну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Асоціація захисту банків сподівається на належне розслідування персональної провини чиновників Національного банку України за неправомірне віднесення банку «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних.
Дивися повний текст Чиновники НБУ мусять понести персональну відповідальність за рішення щодо банку «Хрещатик» - АЗБ
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:26
НБУ прикрывается своими полномочиями всемогущества. Им по_уй всякие "общества защиты животных".
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:44
Гонтарева милд-ик на чем то заработала ...
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