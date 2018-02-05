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Гривня стає важчою: НБУ
презентував заміну деяких...

Гривня стає важчою: НБУ презентував заміну деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49

Гривня стає важчою: НБУ презентував заміну деяких...

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку пояснили, коли і які монети будуть вводитись поетапно.

Дивися повний текст Гривня стає важчою: НБУ презентував заміну деяких банкнот (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49

почти половину из которых (более 40%) составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен.
Обалдеть! Это мощный аргумент! 44% номиналов купюр (от 1 до 10) составляют более 40% изношенных!!! Удивительно. И поэтому их надо менять на монеты...
А то, что износ номиналов от 20 до 500 грн. составляет более 50% от изношенных купюр никак не страшно?!!
Что за обоснование?!!
bazanoff
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