У Нацбанку пояснили, коли і які монети будуть вводитись поетапно.
Дивися повний текст Гривня стає важчою: НБУ презентував заміну деяких банкнот (інфографіка).
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49
Гривня стає важчою: НБУ презентував заміну деяких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня стає важчою: НБУ презентував заміну деяких банкнот (інфографіка).
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49
почти половину из которых (более 40%) составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен.
Обалдеть! Это мощный аргумент! 44% номиналов купюр (от 1 до 10) составляют более 40% изношенных!!! Удивительно. И поэтому их надо менять на монеты...
А то, что износ номиналов от 20 до 500 грн. составляет более 50% от изношенных купюр никак не страшно?!!
Что за обоснование?!!
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:57
“В международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков. И мы должны стремиться к этому”.
Еще это место мне понравилось. А как замена купюры на монету поможет в решении вопроса количества номиналов? Чудеса...
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:09
Нормальное обоснование. Процент стоимости именно банкноты в "дорогих" гривнах -- ниже. И не забываем о защите от подделок -- монеты на 500 гривен будут "выпиливать" только так. А наштамповать 100 монет -- реально два раза фалишивомонетчик подумает -- а стоит ли.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:10
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