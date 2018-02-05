У Нацбанку пояснили, коли і які монети будуть вводитись поетапно.
Дивися повний текст Гривня стає важчою: НБУ презентував заміну деяких банкнот (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49
Гривня стає важчою: НБУ презентував заміну деяких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня стає важчою: НБУ презентував заміну деяких банкнот (інфографіка).
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49
почти половину из которых (более 40%) составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен.
Обалдеть! Это мощный аргумент! 44% номиналов купюр (от 1 до 10) составляют более 40% изношенных!!! Удивительно. И поэтому их надо менять на монеты...
А то, что износ номиналов от 20 до 500 грн. составляет более 50% от изношенных купюр никак не страшно?!!
Что за обоснование?!!
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:57
“В международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков. И мы должны стремиться к этому”.
Еще это место мне понравилось. А как замена купюры на монету поможет в решении вопроса количества номиналов? Чудеса...
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:09
Нормальное обоснование. Процент стоимости именно банкноты в "дорогих" гривнах -- ниже. И не забываем о защите от подделок -- монеты на 500 гривен будут "выпиливать" только так. А наштамповать 100 монет -- реально два раза фалишивомонетчик подумает -- а стоит ли.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:10
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:39
Молчите. А то начнут клепать монеты в 500 грн и диаметром 50 сантиметров.
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:20
Працюйте з першоджерелами, а не журналістськими "фахівцями"
Відповідні норми містяться у Постанові Правління Національного банку України "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів", якою передбачається:
1.Національний банк України припиняє карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Водночас усі ці номінали розмінних монет і надалі залишатимуться в обігу. Проте у подальшому готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами зазначених номіналів.
Додано: Чет 15 бер, 2018 00:28
Ненавиджу копійки. Від них роздувається і рветься гаманець. А тепер ще й нові копійки вводять номіналом 100, 200, 500 і 1000 копійок. Краще б ввели паперові 1000, 2000, 5000 і 10 000 грн.
реклама
|