Польща планує почати незабаром транспортування міді через територію України в Китай завдяки Транскаспійському транспортному залізничному коридору.
Дивися повний текст Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54
Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54
Не ну если контейнеры оказалось дорого по такому маршруту возить то с рудой -то все будет по другому. Руда то подороже будет там цена перевозки нетак важна.
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:02
Эт самое, а уже нашли тот знаменитый украинский поезд в степях Казахстана?
реклама
|