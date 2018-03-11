RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Польща хоче транспортувати
мідь через Україну в Китай

Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54

Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай

Пропонуємо до обговорення:
Польща планує почати незабаром транспортування міді через територію України в Китай завдяки Транскаспійському транспортному залізничному коридору.

Дивися повний текст Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80783
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54

Не ну если контейнеры оказалось дорого по такому маршруту возить то с рудой -то все будет по другому. Руда то подороже будет там цена перевозки нетак важна.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 24.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:02

Эт самое, а уже нашли тот знаменитый украинский поезд в степях Казахстана?
artvas71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 26.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:57

Руду в Китай из Польши вагонами за тридевять морей?

Хоть не так обидно теперь. Не только в Украине за кермом чудилы. Инфекция мозга какая то.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2072
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:46

А чем их традиционный путь через РФ и Казахстан не устраивает?
По нему от Германии до Китая в год 600-650 составов туда-сюда спокойно ходят.
А по пути Украина-переправа-Грузия-Азербайджан-переправа-Казахстан-Китай ушел только один состав, и тот затерялся где-то на обратном пути.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1901
З нами з: 26.03.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shram і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет
R2 » Вів 13 бер, 2018 12:57
9 444
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 18:35
repulse1815
Петренко назвав ще одну причину, через яку неплатників...
R2 » Вів 13 бер, 2018 14:10
4 159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 16:40
Вкладчик1234
Україну наповнюють «єврономери» з проблемними...
R2 » Нед 11 бер, 2018 17:53
3 163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 12:11
fregat2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4519)
14.03.2018 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.