Польща планує почати незабаром транспортування міді через територію України в Китай завдяки Транскаспійському транспортному залізничному коридору.
Дивися повний текст Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54
Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай
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Дивися повний текст Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54
Не ну если контейнеры оказалось дорого по такому маршруту возить то с рудой -то все будет по другому. Руда то подороже будет там цена перевозки нетак важна.
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:02
Эт самое, а уже нашли тот знаменитый украинский поезд в степях Казахстана?
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:57
Руду в Китай из Польши вагонами за тридевять морей?
Хоть не так обидно теперь. Не только в Украине за кермом чудилы. Инфекция мозга какая то.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:46
А чем их традиционный путь через РФ и Казахстан не устраивает?
По нему от Германии до Китая в год 600-650 составов туда-сюда спокойно ходят.
А по пути Украина-переправа-Грузия-Азербайджан-переправа-Казахстан-Китай ушел только один состав, и тот затерялся где-то на обратном пути.
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