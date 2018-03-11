Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай

Додано: Сер 14 бер, 2018 13:57

Хоть не так обидно теперь. Не только в Украине за кермом чудилы. Инфекция мозга какая то.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.