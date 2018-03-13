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Польща хоче транспортувати
мідь через Україну в Китай

Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54

Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай

Пропонуємо до обговорення:
Польща планує почати незабаром транспортування міді через територію України в Китай завдяки Транскаспійському транспортному залізничному коридору.

Дивися повний текст Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54

Не ну если контейнеры оказалось дорого по такому маршруту возить то с рудой -то все будет по другому. Руда то подороже будет там цена перевозки нетак важна.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:02

Эт самое, а уже нашли тот знаменитый украинский поезд в степях Казахстана?
artvas71
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:57

Руду в Китай из Польши вагонами за тридевять морей?

Хоть не так обидно теперь. Не только в Украине за кермом чудилы. Инфекция мозга какая то.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:46

А чем их традиционный путь через РФ и Казахстан не устраивает?
По нему от Германии до Китая в год 600-650 составов туда-сюда спокойно ходят.
А по пути Украина-переправа-Грузия-Азербайджан-переправа-Казахстан-Китай ушел только один состав, и тот затерялся где-то на обратном пути.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:22

Судя по комментариям, то русский мир очень обиделся, что мимо РФ будут поезда ходить )))))))

То европейцы просто начали боятся вовкиных ракет "не имеющих аналогов". Вы теперь должны быть просто счастливы таким успехам! )))
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:13

  myshapiton написав:Судя по комментариям, то русский мир очень обиделся, что мимо РФ будут поезда ходить )))))))

То европейцы просто начали боятся вовкиных ракет "не имеющих аналогов". Вы теперь должны быть просто счастливы таким успехам! )))

Будут будт ходить, правда только в порохоботовском мире. А порохоботы они уже давно ни на что не обижаются.
vitali_kalinin
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