RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Резюме
/
Программист 1С, Услуги 1С - вся
Украина. Установка 1С, сопро

Программист 1С, Услуги 1С - вся Украина. Установка 1С, сопро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:03

Программист 1С, Услуги 1С - вся Украина. Установка 1С, сопро

Предлагаем услуги программиста 1С. Выполняем все виды услуг 1с.
Наш сайт https://softup.com.ua/

• Продажа, сопровождение, обновление, поддержка, обслуживание, бухгалтерские программы MeDoc, Бест Звит, ОР2, Лига Закон.
• распределенные информационные базы, связь с внешними приложениями (Excel, Клиент-банк и др.)
• Обучение базовым понятиям 1С 7.7, 8х
• Настройка сдачи отчетности в электронном виде, обмен с клиент банком
• Сдача отчетности, консультации по 1С, ИТС, электронные ключи.
• Профессиональное сопровождение 1С (дополнительные консультации по телефону бесплатные).
• Обслуживание и доработка типовых конфигураций 1С 7.7, 8х
• Обслуживание и доработка индивидуальных конфигураций
• Настройка конфигураций под особенности учета предприятия-заказчика
• Обновление конфигураций и установка новых регламентированных отчетов по 1С 7.7, 8х
• Администрирование компьютерных сетей, обслуживание 1С
• Установка, настройка и всесторонняя поддержка программ по автоматизации управленческого и бухгалтерского учета на базе программы 1С 7.7, 8х
• Бухгалтерские консультации по ведению учета в 1С 7.7, 8х
• Импорт/экспорт данных
• Все виды услуг программирования и администрирования (не исключается разработка новых функциональных отраслевых решений).

Доработка любой конфигурации, работы любой сложности в приемлемые для Вас сроки.

400 грн./час

Тел: 067 10 396 10 Денис
Денис_1С
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Предлагаю услуги SEO консультаций или аудит Вашего сайта
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 00:46
1 2398
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лип, 2014 12:18
zukerman7
Комплексные услуги по созданию продающих сайтов
Anonymous » Чет 26 гру, 2013 20:27
3 4046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 кві, 2014 23:33
artur_panaev
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54499)
14.03.2018 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.