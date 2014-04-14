Программист 1С, Услуги 1С - вся Украина. Установка 1С, сопро

Наш сайт
• Продажа, сопровождение, обновление, поддержка, обслуживание, бухгалтерские программы MeDoc, Бест Звит, ОР2, Лига Закон.
• распределенные информационные базы, связь с внешними приложениями (Excel, Клиент-банк и др.)
• Обучение базовым понятиям 1С 7.7, 8х
• Настройка сдачи отчетности в электронном виде, обмен с клиент банком
• Сдача отчетности, консультации по 1С, ИТС, электронные ключи.
• Профессиональное сопровождение 1С (дополнительные консультации по телефону бесплатные).
• Обслуживание и доработка типовых конфигураций 1С 7.7, 8х
• Обслуживание и доработка индивидуальных конфигураций
• Настройка конфигураций под особенности учета предприятия-заказчика
• Обновление конфигураций и установка новых регламентированных отчетов по 1С 7.7, 8х
• Администрирование компьютерных сетей, обслуживание 1С
• Установка, настройка и всесторонняя поддержка программ по автоматизации управленческого и бухгалтерского учета на базе программы 1С 7.7, 8х
• Бухгалтерские консультации по ведению учета в 1С 7.7, 8х
• Импорт/экспорт данных
• Все виды услуг программирования и администрирования (не исключается разработка новых функциональных отраслевых решений).
Доработка любой конфигурации, работы любой сложности в приемлемые для Вас сроки.
400 грн./час
Тел: 067 10 396 10 Денис