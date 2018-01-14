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Меркель вчетверте поспіль
обрано канцлером ФРН

Меркель вчетверте поспіль обрано канцлером ФРН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:13

Меркель вчетверте поспіль обрано канцлером ФРН

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Бундестагу обрали в середу лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Німеччини

Дивися повний текст Меркель вчетверте поспіль обрано канцлером ФРН.
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