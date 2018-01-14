|
|
Меркель вчетверте поспіль обрано канцлером ФРН
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Депутати Бундестагу обрали в середу лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Німеччини
Дивися повний текст Меркель вчетверте поспіль обрано канцлером ФРН
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80774
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|509
|
Пон 19 лют, 2018 18:22
Polly
|
|40
|2751
|
|
|3
|431
|
реклама