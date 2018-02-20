RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:16

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

Дивися повний текст Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80774
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17

Нарешті, давно бабулькам які по гречку на 5 копійок дешевше катались пора додати до пенсій ці копійки
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 16.10.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft, Criticus, Google Adsense [Bot], SilverD, zloy_ukr і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ сьогодні ввів в обіг нову пам’ятну монету (фото)
R2 » Пон 12 бер, 2018 14:49
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 14:49
sal
Кабмін зафіксував зарплату будівельників на 2018 рік
R2 » Сер 28 лют, 2018 07:07
7 271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 12:06
Faceless
Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження 1, 2
R2 » Вів 20 лют, 2018 11:04
11 501
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 10:54
Дваждыдвашник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54499)
14.03.2018 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.