Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.
Дивися повний текст Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:16
Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17
Нарешті, давно бабулькам які по гречку на 5 копійок дешевше катались пора додати до пенсій ці копійки
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