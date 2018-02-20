Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.
Дивися повний текст Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:16
Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17
Нарешті, давно бабулькам які по гречку на 5 копійок дешевше катались пора додати до пенсій ці копійки
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:20
в месяце 22 рабочих дня, с учетом того что нужно не только уехать но и вернуться совершается минимум 44 поездки. И это если супермаркет/рынок рядом и на выходных туда ездить не нужно. Монетизируют только 30, в результате льготники мегаполисов где есть ОТ теряют, а льготники ПГТ и сел где и так нет ОТ выигрывают.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:22
больше всего от монетизации теряют жители городов-спутников при мегаполисах, потому что при монетизации учитывается стоимость проезду по городу, а добраться в мегаполис это уже междугородний транспорт.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:31
Как всегда,всё будет сделано по-скотски.Для льготников,а это на минутку,все пенсионеры будет гораздо хуже.В наших условиях,это будет по-сути отмена льготного проезда,только не сразу.Что такое 30 поездок?Это поездка туда-обратно,то есть 15 поездок,и это без пересадок!Нужно учитывать около 60 поездок,туда-обратно,всего 30.И это реформа?Это экономия на быдле.С годами эта сумма превратится в пыль...Никто индексировать не будет.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:51
А кто сказал, что государство должно оплачивать пенсионерам ежедневные покатушки туда-обратно?
Монетизация льгот - это довольно непопулярное решение, но вполне логичное и ожидаемое. Теперь вместо того, чтобы по любому поводу кататься в общественном транспорте и ругаться с водителями за льготное место, они будут рассчитывать и планировать свои дела и, соответственно, поездки. Это и разгрузит общественный транспорт и простимулирует пенсионеров больше думать, а мыслительная активность полезна в таком возрасте кстати.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:53
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
В чем то это правильно
Монетизацию льгот на проезд вообще нужно было сделать давно. В небольших городах муниципальный транспорт просто загибается, т.к. там одни льготники, и в итоге выручки нет, учесть реальный объем перевозок льготников так и не смогли, в итоге имеем разваленный общественный транспорт и коррупцию в местных бюджетах.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:10
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Так может рассуждать человек,далёкий от проблем пенсионеров.У вас наверное,хорошие доходы,это хорошо,но я желаю вам побыть на месте пенсионера.Речь не идёт о покатушках,а о том,например,чтобы купить продукты,и купить,где дешевле.Если мы говорим почему то о Европе,там рассчитывают 30 поездок в месяц?Уверен,что нет.Монетезировать конечно,нужно,но у нас ничего не сделают по-нормальному.Считаем.20 дней поездок,и это не максимум,с одной пересадкой,и надо ещё вернутся,итого четыре поездки в день,20 дней в месяц,и это не каждый день,всего 80 поездок в месяц,это как минимум 250 гр.Их кто-то даст?Конечно,нет.Вообще,это революционное событие,и очень опасное для власти.
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