Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Додано: Сер 14 бер, 2018 17:03

Отвечу, как льготник, по 2-м Законам, точнее даже 3-м (т.к. пенсионер и по возрасту), имею право на бесплатный проезд, в т.ч. по одному из них и на бесплатный проезд на межгороде без ограничения числа поездок в году.



То, что я живу в небольшом поселке, где нет внутреннего транспорта, не означает, что я не бываю в городах, где он есть. Из личных наблюдений, в городах большинство "льготников" по возрасту не 70-90-летние, а 60 и моложе, и одеты они отнюдь не с помойки.



Мое мнение - давно пора вводить монетизацию, и не только проезда, но и всего остального, т.к. с одной стороны водитель не имеет право отказать льготнику в бесплатном проезде (это грозит ему увольнением), с другой за что покупать топливо, запчасти, платить зарплату водителям, ремонтникам, остальному персоналу? Где-то встречал, что в Украине 60 млн. человек имеет право на льготы - это не фейк, т.к. единого реестра льготников нет, суммируется число всех льготников по всем законам и один и тот же человек может учитываться как 2 или 3 (лично я учтен трижды).



Вот только, как всегда, у нас это будет как в том внекдоте:

- Какая операция самая сложная?

- Удаление гландов, т.к. она делается через задний проход!

Через год (может и раньше), из-за инфляции, эти деньги обесценятся, проезд повысится, а полученных денег на это будет хватать на полпоездки в месяц.



Из личного. В ноябре 2017 ехал автобусом Харьков-Каховка (ночной рейс), из 8 человек (со мной), 6 ехало из Харькова, из 8 человек 5 ехали бесплатно (станционный сбор мизер по сравнению со стоимостью полного билета). Водители между собой тихо матерились по этому поводу (я сидел сзади них и слышал это), посылая проклятья и в адрес этих льготников, и в адрес тех, кто дал льготы.



В Никополе, где я часто бываю, на всех популярных маршрутах местная власть сделала "льготные рейсы", бесплатные для всех пенсионеров и пр. льготников. Думаю, что и после монетизации, их не отменят.



Справочно. Последний раз пользовался льготой лет пять назад (вынужденно, т.к. были непредсказуемые расходы и у меня элементарно не было чем заплатить за полный билет), хотя межгородом (в одну сторону) пользуюсь не менее 4 раз в год (в две стороны восемь), в городах езжу бесплатно только на льготном транспорте или оплачиваю полностью, если такового нет, или долго ждать, т.к. мне стыдно при моей относительно высокой пенсии (3200 грн.) экономить на этом. Уж такое мое "совковое" воспитание.