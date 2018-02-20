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Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:58

а как будет происходить монетизация? добавят к пенсии автоматически? или нужно будет нести куда-то кучу справок? и по какому тарифу будут считать эти 30 поездок? ведь стоимость ОТ в разных городах разная или нет?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:05

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  Imp написав:Это и разгрузит общественный транспорт и простимулирует пенсионеров больше думать, а мыслительная активность полезна в таком возрасте кстати.

Когда Вы будете стареньким, к тому времени реформаторы оставят одну бесплатную больничку на весь город, до которой Вы будете добираться тремя видами транспорта в один конец. Тогда и порассуждаете на тему мыслительной активности. Возможно, что Ваши родители уже размышляют как бы настрелять у Вас денег на бесплатные поездки
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:09

  v0f41k написав:в месяце 22 рабочих дня, с учетом того что нужно не только уехать но и вернуться совершается минимум 44 поездки. И это если супермаркет/рынок рядом и на выходных туда ездить не нужно. Монетизируют только 30, в результате льготники мегаполисов где есть ОТ теряют, а льготники ПГТ и сел где и так нет ОТ выигрывают.
Как правило льготники не ездят на работу. Так что им не надо все 30 дней кататься на транспорте.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:10

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  Serg-ik написав:Когда Вы будете стареньким, к тому времени реформаторы оставят одну бесплатную больничку на весь город, до которой Вы будете добираться тремя видами транспорта в один конец. Тогда и порассуждаете на тему мыслительной активности. Возможно, что Ваши родители уже размышляют как бы настрелять у Вас денег на бесплатные поездки

Готовий сценарій на фільм-апокаліпсіс.

Так хто буде виплачувати цю монетизацію - місцева влада? Тоді її взагалі не буде, в переважній більшості.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:13

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  lapay написав:Так хто буде виплачувати цю монетизацію - місцева влада? Тоді її взагалі не буде, в переважній більшості.

Ті пільги (компенсацію за перевезення пільговиків) і зараз фінансує місцева влада. То ж тепер трохи більше думатимуть, коли встановлюватимуть додаткові місцеві пільги, і менше корупції буде на дерибані тих компенсацій, бо зараз обсяг реальних перевезень пільговиків ніяк не фіксується
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:02

  Serg-ik написав:
  Imp написав:Это и разгрузит общественный транспорт и простимулирует пенсионеров больше думать, а мыслительная активность полезна в таком возрасте кстати.

Когда Вы будете стареньким, к тому времени реформаторы оставят одну бесплатную больничку на весь город, до которой Вы будете добираться тремя видами транспорта в один конец. Тогда и порассуждаете на тему мыслительной активности. Возможно, что Ваши родители уже размышляют как бы настрелять у Вас денег на бесплатные поездки

А что, еще остались бесплатные больницы? Можете дать адресок хотя бы одной?
Пенсионеры ездят не в больничку, у некоторых здоровья больше чем у молодых, глядя какие тачки прут в метро. Скорее барыжить из пригорода едут. Есть такие, которые проф. свидомые за 300 грн./день под ВР постоять едут. Так что не нужно нагнетать сильно.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:03

Отвечу, как льготник, по 2-м Законам, точнее даже 3-м (т.к. пенсионер и по возрасту), имею право на бесплатный проезд, в т.ч. по одному из них и на бесплатный проезд на межгороде без ограничения числа поездок в году.

То, что я живу в небольшом поселке, где нет внутреннего транспорта, не означает, что я не бываю в городах, где он есть. Из личных наблюдений, в городах большинство "льготников" по возрасту не 70-90-летние, а 60 и моложе, и одеты они отнюдь не с помойки.

Мое мнение - давно пора вводить монетизацию, и не только проезда, но и всего остального, т.к. с одной стороны водитель не имеет право отказать льготнику в бесплатном проезде (это грозит ему увольнением), с другой за что покупать топливо, запчасти, платить зарплату водителям, ремонтникам, остальному персоналу? Где-то встречал, что в Украине 60 млн. человек имеет право на льготы - это не фейк, т.к. единого реестра льготников нет, суммируется число всех льготников по всем законам и один и тот же человек может учитываться как 2 или 3 (лично я учтен трижды).

Вот только, как всегда, у нас это будет как в том внекдоте:
- Какая операция самая сложная?
- Удаление гландов, т.к. она делается через задний проход!
Через год (может и раньше), из-за инфляции, эти деньги обесценятся, проезд повысится, а полученных денег на это будет хватать на полпоездки в месяц.

Из личного. В ноябре 2017 ехал автобусом Харьков-Каховка (ночной рейс), из 8 человек (со мной), 6 ехало из Харькова, из 8 человек 5 ехали бесплатно (станционный сбор мизер по сравнению со стоимостью полного билета). Водители между собой тихо матерились по этому поводу (я сидел сзади них и слышал это), посылая проклятья и в адрес этих льготников, и в адрес тех, кто дал льготы.

В Никополе, где я часто бываю, на всех популярных маршрутах местная власть сделала "льготные рейсы", бесплатные для всех пенсионеров и пр. льготников. Думаю, что и после монетизации, их не отменят.

Справочно. Последний раз пользовался льготой лет пять назад (вынужденно, т.к. были непредсказуемые расходы и у меня элементарно не было чем заплатить за полный билет), хотя межгородом (в одну сторону) пользуюсь не менее 4 раз в год (в две стороны восемь), в городах езжу бесплатно только на льготном транспорте или оплачиваю полностью, если такового нет, или долго ждать, т.к. мне стыдно при моей относительно высокой пенсии (3200 грн.) экономить на этом. Уж такое мое "совковое" воспитание.
yanyura
 
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