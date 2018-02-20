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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:58
а как будет происходить монетизация? добавят к пенсии автоматически? или нужно будет нести куда-то кучу справок? и по какому тарифу будут считать эти 30 поездок? ведь стоимость ОТ в разных городах разная или нет?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:05
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Когда Вы будете стареньким, к тому времени реформаторы оставят одну бесплатную больничку на весь город, до которой Вы будете добираться тремя видами транспорта в один конец. Тогда и порассуждаете на тему мыслительной активности. Возможно, что Ваши родители уже размышляют как бы настрелять у Вас денег на бесплатные поездки
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:09
Как правило льготники не ездят на работу. Так что им не надо все 30 дней кататься на транспорте.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:10
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Готовий сценарій на фільм-апокаліпсіс.
Так хто буде виплачувати цю монетизацію - місцева влада? Тоді її взагалі не буде, в переважній більшості.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:13
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Ті пільги (компенсацію за перевезення пільговиків) і зараз фінансує місцева влада. То ж тепер трохи більше думатимуть, коли встановлюватимуть додаткові місцеві пільги, і менше корупції буде на дерибані тих компенсацій, бо зараз обсяг реальних перевезень пільговиків ніяк не фіксується
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