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Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:58

а как будет происходить монетизация? добавят к пенсии автоматически? или нужно будет нести куда-то кучу справок? и по какому тарифу будут считать эти 30 поездок? ведь стоимость ОТ в разных городах разная или нет?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:05

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  Imp написав:Это и разгрузит общественный транспорт и простимулирует пенсионеров больше думать, а мыслительная активность полезна в таком возрасте кстати.

Когда Вы будете стареньким, к тому времени реформаторы оставят одну бесплатную больничку на весь город, до которой Вы будете добираться тремя видами транспорта в один конец. Тогда и порассуждаете на тему мыслительной активности. Возможно, что Ваши родители уже размышляют как бы настрелять у Вас денег на бесплатные поездки
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:09

  v0f41k написав:в месяце 22 рабочих дня, с учетом того что нужно не только уехать но и вернуться совершается минимум 44 поездки. И это если супермаркет/рынок рядом и на выходных туда ездить не нужно. Монетизируют только 30, в результате льготники мегаполисов где есть ОТ теряют, а льготники ПГТ и сел где и так нет ОТ выигрывают.
Как правило льготники не ездят на работу. Так что им не надо все 30 дней кататься на транспорте.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:10

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  Serg-ik написав:Когда Вы будете стареньким, к тому времени реформаторы оставят одну бесплатную больничку на весь город, до которой Вы будете добираться тремя видами транспорта в один конец. Тогда и порассуждаете на тему мыслительной активности. Возможно, что Ваши родители уже размышляют как бы настрелять у Вас денег на бесплатные поездки

Готовий сценарій на фільм-апокаліпсіс.

Так хто буде виплачувати цю монетизацію - місцева влада? Тоді її взагалі не буде, в переважній більшості.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:13

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  lapay написав:Так хто буде виплачувати цю монетизацію - місцева влада? Тоді її взагалі не буде, в переважній більшості.

Ті пільги (компенсацію за перевезення пільговиків) і зараз фінансує місцева влада. То ж тепер трохи більше думатимуть, коли встановлюватимуть додаткові місцеві пільги, і менше корупції буде на дерибані тих компенсацій, бо зараз обсяг реальних перевезень пільговиків ніяк не фіксується
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Faceless
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