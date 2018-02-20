Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

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3. Відповідно до проекту Порядку передбачено, що пільговик під час оплати проїзду в регіонах, де запроваджено надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду, видається квиток, вартість якого компенсується відповідним структурним підрозділом за місцем обліку пільговика. Квиток завіряється посадовою особою транспортного підприємства, яка прийняла відповідну оплату із зазначенням дати поїздки. ... Пільговики, фактично, щодня будуть приносити завірені квитки, тим самим на порядок збільшивши роботу відповідних структурних підрозділів.
Scotch написав:Если мы говорим почему то о Европе,там рассчитывают 30 поездок в месяц?
Ні, там немає 30 безплатних поїздок - їх нуль, та і на пенсію виходять значно пізніше після значно тривалішої і багатопродуктивнішої трудової кар'єри.
там пенсії більше за наші - в 20 разів, то там є на проїзд навіть з ЄС до США та на екскурсії, не тільки по своєму місту за крупою де дешевше на 5 копійок, та зарплати також разів в 10 - 20 більше. То люди можуть заощаджувати , не так як в нас - в нас навіть на харчи не вистачає. Насправді вони йдуть на пенсію коли забажають, бо мають заощадження, та ще 3 види пенсіонних виплат,тож солідарні виплати - то тільки частка - яку платять в 65 років. Якщо людині в 58 років вже тяжко працювати - то там є соціальний захист, якого теж вистачає на проїзд будь де. Навіть для 20 річного безробітного нормальні виплати. В нас дуже різний соц.захист та доходи - то порівнювати навіть смішно. Вони живуть в достатку незалежно від віку. Бо там КАПІТАЛІЗМ , а не дерибан країни - точніше населення країни - як в нас.
Moimir написав: Власти Германии предлагают сократить дорожное движение, сделав общественный транспорт бесплатным. Первый эксперимент стартует в конце этого года в пяти городах страны.
В Одессе в 1994-1998м годах был такой бесплатный проезд. Базара нет, движение сократилось. Примерно до одной машины на маршрут, если и она не сломается. Трамвая ждать 2-3 часа было нормой и некоторым везением, если за это время он таки приходил.
Imp написав:Это и разгрузит общественный транспорт и простимулирует пенсионеров больше думать, а мыслительная активность полезна в таком возрасте кстати.
Когда Вы будете стареньким, к тому времени реформаторы оставят одну бесплатную больничку на весь город, до которой Вы будете добираться тремя видами транспорта в один конец. Тогда и порассуждаете на тему мыслительной активности. Возможно, что Ваши родители уже размышляют как бы настрелять у Вас денег на бесплатные поездки
Я не верю этому государству именно из-за того, что популизм - это идея фикс нашего правительства. Поэтому ни на пенсию, ни на льготы, ни на субсидии не расчитываю вообще. Но вот такие вот непопулярные решения - это как огонек в темном царстве. Они опасные (потому что могут вызвать гнев любителей покататься просто так по городу), но они правильные.
Imp написав: Я не верю этому государству именно из-за того, что популизм - это идея фикс нашего правительства. Поэтому ни на пенсию, ни на льготы, ни на субсидии не расчитываю вообще. Но вот такие вот непопулярные решения - это как огонек в темном царстве. Они опасные (потому что могут вызвать гнев любителей покататься просто так по городу), но они правильные.
Пока не рассчитываете. Все мы были оптимистами при здравии..
Наконец-то! Не верится, что это произошло. Это точно украинское правительство? А как же популистские реформы и страх потерять рейтинг?
По-сути: 1. Если ты льготник, который время от времени пользуешься ОТ - тебе достаточно будет и 30 поездок. 2. Если ты работающий или подрабатывающий льготник и для тебя 30 поездок недостаточно - будь так любезен доплатить со своей ЗП. 3. Если ты льготник-бабушка, ежедневно навещающая своих внуков с теплыми пирожками - требуй компенсацию ОТ с родителей этих самых внуков (бесплатных нянек-курьеров не бывает)