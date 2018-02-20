Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Додано: Сер 14 бер, 2018 17:45

Ой+ написав: Scotch написав: Если мы говорим почему то о Европе,там рассчитывают 30 поездок в месяц? Если мы говорим почему то о Европе,там рассчитывают 30 поездок в месяц?



Ні, там немає 30 безплатних поїздок - їх нуль, та і на пенсію виходять значно пізніше після значно тривалішої і багатопродуктивнішої трудової кар'єри. Ні, там немає 30 безплатних поїздок - їх нуль, та і на пенсію виходять значно пізніше після значно тривалішої і багатопродуктивнішої трудової кар'єри.

там пенсії більше за наші - в 20 разів, то там є на проїзд навіть з ЄС до США та на екскурсії, не тільки по своєму місту за крупою де дешевше на 5 копійок, та зарплати також разів в 10 - 20 більше. То люди можуть заощаджувати , не так як в нас - в нас навіть на харчи не вистачає. Насправді вони йдуть на пенсію коли забажають, бо мають заощадження, та ще 3 види пенсіонних виплат,тож солідарні виплати - то тільки частка - яку платять в 65 років. Якщо людині в 58 років вже тяжко працювати - то там є соціальний захист, якого теж вистачає на проїзд будь де. Навіть для 20 річного безробітного нормальні виплати. В нас дуже різний соц.захист та доходи - то порівнювати навіть смішно. Вони живуть в достатку незалежно від віку. Бо там КАПІТАЛІЗМ , а не дерибан країни - точніше населення країни - як в нас.