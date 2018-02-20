Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Додано: Сер 14 бер, 2018 18:02

kalinavalera1 А все чому? Не тому, що прийняли закони з сотнями пільг, а тому що довго і ефективно працювали створюючи ВВП на душу населення в десятки раз більший.

Не так добре з грошима, як погано без них.