Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

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Scotch написав:Считаем.20 дней поездок,и это не максимум,с одной пересадкой,и надо ещё вернутся,итого четыре поездки в день,20 дней в месяц,и это не каждый день,всего 80 поездок в месяц,это как минимум 250 гр.
Вы приводите расчет для льготников, кои в большинстве пенсионеры, а поездки им считаете будто они каждый день ездят как на работу еще и с пересадками. С чего бы? Уверен, если посчитать реальные поездки в среднем, то их и меньше 30 в месяц будет. А устраивать им ежедневные покатушки от нечего делать за счет бюджета - точнее, за счет налогоплательщиков - уж извините.
Большинство льготников сейчас ( более 350 тыс) -участники АТО, в основном довольно молодые люди,которым работать ещё и работать до пенсии.
v0f41k написав:в месяце 22 рабочих дня, с учетом того что нужно не только уехать но и вернуться совершается минимум 44 поездки. И это если супермаркет/рынок рядом и на выходных туда ездить не нужно. Монетизируют только 30, в результате льготники мегаполисов где есть ОТ теряют, а льготники ПГТ и сел где и так нет ОТ выигрывают.
Как правило льготники не ездят на работу. Так что им не надо все 30 дней кататься на транспорте.
Льготники, живущие в пригородах Киева ( Лесники, Ходосеевка,Хотив) тратят ежедневно на проезд на работу в Киев и обратно 19+19=38 грн плюс метро или маршрутка, выходит порядка 50 грн. Кабмин им компенсирует только 6 грн. Беспредел, однако!