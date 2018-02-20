Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

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Scotch написав:Считаем.20 дней поездок,и это не максимум,с одной пересадкой,и надо ещё вернутся,итого четыре поездки в день,20 дней в месяц,и это не каждый день,всего 80 поездок в месяц,это как минимум 250 гр.
Вы приводите расчет для льготников, кои в большинстве пенсионеры, а поездки им считаете будто они каждый день ездят как на работу еще и с пересадками. С чего бы? Уверен, если посчитать реальные поездки в среднем, то их и меньше 30 в месяц будет. А устраивать им ежедневные покатушки от нечего делать за счет бюджета - точнее, за счет налогоплательщиков - уж извините.
Большинство льготников сейчас ( более 350 тыс) -участники АТО, в основном довольно молодые люди,которым работать ещё и работать до пенсии.
v0f41k написав:в месяце 22 рабочих дня, с учетом того что нужно не только уехать но и вернуться совершается минимум 44 поездки. И это если супермаркет/рынок рядом и на выходных туда ездить не нужно. Монетизируют только 30, в результате льготники мегаполисов где есть ОТ теряют, а льготники ПГТ и сел где и так нет ОТ выигрывают.
Как правило льготники не ездят на работу. Так что им не надо все 30 дней кататься на транспорте.
Льготники, живущие в пригородах Киева ( Лесники, Ходосеевка,Хотив) тратят ежедневно на проезд на работу в Киев и обратно 19+19=38 грн плюс метро или маршрутка, выходит порядка 50 грн. Кабмин им компенсирует только 6 грн. Беспредел, однако! Теперь о порядке монетизации. Сначала заплатить и получить билет в маршрутке до Киева, главное, громко орать с задней двери, чтобы водитель дал билет и зорко потом за ним следить, чтобы пассажиры не заныкали . Потом поехать в бухгалтерию автотранспортного предприятия (г. Васильков) и поставить печать. Потом поехать в собес ( г. Вишнёвое),отстоять сутки в очереди, написать заявление и сдать билеты. Ждать когда местные бюджеты соизволят перечислить деньги. В итоге, останешься в убытке. Ещё и нервы и время убъёшь.
v0f41k написав:в месяце 22 рабочих дня, с учетом того что нужно не только уехать но и вернуться совершается минимум 44 поездки. И это если супермаркет/рынок рядом и на выходных туда ездить не нужно. Монетизируют только 30, в результате льготники мегаполисов где есть ОТ теряют, а льготники ПГТ и сел где и так нет ОТ выигрывают.
Как правило льготники не ездят на работу. Так что им не надо все 30 дней кататься на транспорте.
Льготники, живущие в пригородах Киева ( Лесники, Ходосеевка,Хотив) тратят ежедневно на проезд на работу в Киев и обратно 19+19=38 грн плюс метро или маршрутка, выходит порядка 50 грн. Кабмин им компенсирует только 6 грн. Беспредел, однако! Теперь о порядке монетизации. Сначала заплатить и получить билет в маршрутке до Киева, главное, громко орать с задней двери, чтобы водитель дал билет и зорко потом за ним следить, чтобы пассажиры не заныкали . Потом поехать в бухгалтерию автотранспортного предприятия (г. Васильков) и поставить печать. Потом поехать в собес ( г. Вишнёвое),отстоять сутки в очереди, написать заявление и сдать билеты. Ждать когда местные бюджеты соизволят перечислить деньги. В итоге, останешься в убытке. Ещё и нервы и время убъёшь.
о как! А я то надеялся что по умолчанию всем просто сделают какой-то платеж раз в месяц. Но наше правительство в очередной раз под красивыми лозунгами решило отнять еще и бесплатный проезд. Т.к. это заведомо безнадежный квест с предоставлением билетов - больше нервов убьешь в очередях и общении с госслужащими.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
v0f41k написав:в месяце 22 рабочих дня, с учетом того что нужно не только уехать но и вернуться совершается минимум 44 поездки. И это если супермаркет/рынок рядом и на выходных туда ездить не нужно. Монетизируют только 30, в результате льготники мегаполисов где есть ОТ теряют, а льготники ПГТ и сел где и так нет ОТ выигрывают.
Как правило льготники не ездят на работу. Так что им не надо все 30 дней кататься на транспорте.
Льготники, живущие в пригородах Киева ( Лесники, Ходосеевка,Хотив) тратят ежедневно на проезд на работу в Киев и обратно 19+19=38 грн плюс метро или маршрутка, выходит порядка 50 грн. Кабмин им компенсирует только 6 грн. Беспредел, однако! Теперь о порядке монетизации. Сначала заплатить и получить билет в маршрутке до Киева, главное, громко орать с задней двери, чтобы водитель дал билет и зорко потом за ним следить, чтобы пассажиры не заныкали . Потом поехать в бухгалтерию автотранспортного предприятия (г. Васильков) и поставить печать. Потом поехать в собес ( г. Вишнёвое),отстоять сутки в очереди, написать заявление и сдать билеты. Ждать когда местные бюджеты соизволят перечислить деньги. В итоге, останешься в убытке. Ещё и нервы и время убъёшь.
За то теперь будут все билеты требовать. Соответственно водилы будут меньше ныкать. И сразу можно будет посчитать сколько же всё таки тех льготников ездит.