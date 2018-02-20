Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Додано: Сер 14 бер, 2018 20:09

otg написав: v0f41k написав: в месяце 22 рабочих дня, с учетом того что нужно не только уехать но и вернуться совершается минимум 44 поездки. И это если супермаркет/рынок рядом и на выходных туда ездить не нужно. Монетизируют только 30, в результате льготники мегаполисов где есть ОТ теряют, а льготники ПГТ и сел где и так нет ОТ выигрывают. в месяце 22 рабочих дня, с учетом того что нужно не только уехать но и вернуться совершается минимум 44 поездки. И это если супермаркет/рынок рядом и на выходных туда ездить не нужно. Монетизируют только 30, в результате льготники мегаполисов где есть ОТ теряют, а льготники ПГТ и сел где и так нет ОТ выигрывают. Как правило льготники не ездят на работу. Так что им не надо все 30 дней кататься на транспорте. Как правило льготники не ездят на работу. Так что им не надо все 30 дней кататься на транспорте.

Льготники, живущие в пригородах Киева ( Лесники, Ходосеевка,Хотив) тратят ежедневно на проезд на работу в Киев и обратно 19+19=38 грн плюс метро или маршрутка, выходит порядка 50 грн. Кабмин им компенсирует только 6 грн. Беспредел, однако!Теперь о порядке монетизации. Сначала заплатить и получить билет в маршрутке до Киева, главное, громко орать с задней двери, чтобы водитель дал билет и зорко потом за ним следить, чтобы пассажиры не заныкали . Потом поехать в бухгалтерию автотранспортного предприятия (г. Васильков) и поставить печать. Потом поехать в собес ( г. Вишнёвое),отстоять сутки в очереди, написать заявление и сдать билеты. Ждать когда местные бюджеты соизволят перечислить деньги. В итоге, останешься в убытке. Ещё и нервы и время убъёшь.