Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Додано: Чет 15 бер, 2018 00:40

Как это было уже много раз и со всем подряд, наша власть принимает правильные решения с огромной задержкой. Причем - как обычно, повторяя то, что гораздо раньше сделали в РФ.



Начну с того, что я АТОшник, и живу в областном центре - чтобы никто не говорил, что я кому-то там завидую.



Льгота на транспорт с самого начала была несправедливостью - потому, что в стране процентов 30, а то и 40 живет в населенных пунктах, где местного транспорта нет. Междугородний, пригородный используется льготниками все же чуть менее регулярно. Потому скулеж (уж простите) насчет "забирают, отдайте, буду плакать" неуместен - жители более крупных населенных пунктов пользуются гораздо бОльшим набором общедоступных благ, потому давать им в нагрузку еще и транспорт - это усиление и так серьезного разрыва в уровне жизни, тех же услуг между крупными городами и селами либо поселками.



Взять нас, АТОшников: значительно более половины живут в селах. Транспортом пользуются только тогда, когда очень припечет зачем-то в райцентр поехать (сейчас, конечно, придется чаще, ибо образование объединенных территориальных общин этого требует). Потому попытка власти (не самой лучшей) хоть что-то поставить на свои места - несомненно, уместна, хоть и несвоевременна. Взять хотя бы то, как беспробудно глупо это выглядит - дать тем же АТОшникам льготы, но через два-три года после дембеля монетизировать. Но в том ключе, что это все-таки чуть более справедливо, - я, конечно, за. Не потому даже, что маршрутчики сейчас, видя меня одного на остановке, проезжают мимо, если запомнили мою рожу с последней поездки по удостоверению (я езжу нечасто, где-то в половине случаев плачу). Потому, что хоть что-то правильное надо делать. Хотя на фоне того, что намучено с пенсионной реформой (там стоимость допущенных ошибок поболее), возникает мысль, что власть деньги получает за то, что сеет хаос