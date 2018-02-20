Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

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Как это было уже много раз и со всем подряд, наша власть принимает правильные решения с огромной задержкой. Причем - как обычно, повторяя то, что гораздо раньше сделали в РФ.
Начну с того, что я АТОшник, и живу в областном центре - чтобы никто не говорил, что я кому-то там завидую.
Льгота на транспорт с самого начала была несправедливостью - потому, что в стране процентов 30, а то и 40 живет в населенных пунктах, где местного транспорта нет. Междугородний, пригородный используется льготниками все же чуть менее регулярно. Потому скулеж (уж простите) насчет "забирают, отдайте, буду плакать" неуместен - жители более крупных населенных пунктов пользуются гораздо бОльшим набором общедоступных благ, потому давать им в нагрузку еще и транспорт - это усиление и так серьезного разрыва в уровне жизни, тех же услуг между крупными городами и селами либо поселками.
Взять нас, АТОшников: значительно более половины живут в селах. Транспортом пользуются только тогда, когда очень припечет зачем-то в райцентр поехать (сейчас, конечно, придется чаще, ибо образование объединенных территориальных общин этого требует). Потому попытка власти (не самой лучшей) хоть что-то поставить на свои места - несомненно, уместна, хоть и несвоевременна. Взять хотя бы то, как беспробудно глупо это выглядит - дать тем же АТОшникам льготы, но через два-три года после дембеля монетизировать. Но в том ключе, что это все-таки чуть более справедливо, - я, конечно, за. Не потому даже, что маршрутчики сейчас, видя меня одного на остановке, проезжают мимо, если запомнили мою рожу с последней поездки по удостоверению (я езжу нечасто, где-то в половине случаев плачу). Потому, что хоть что-то правильное надо делать. Хотя на фоне того, что намучено с пенсионной реформой (там стоимость допущенных ошибок поболее), возникает мысль, что власть деньги получает за то, что сеет хаос
Ну наконец то это свершилось, я уверен что это колоссально разгрузит общ. транспорт, ведь согласитесь, что как минимум 50% пенсионеров катались от нечего делать! А теперь 100% подумают, и одну остоновочку, при желании пройдут ножками.
Imp написав: Я не верю этому государству именно из-за того, что популизм - это идея фикс нашего правительства. Поэтому ни на пенсию, ни на льготы, ни на субсидии не расчитываю вообще. Но вот такие вот непопулярные решения - это как огонек в темном царстве. Они опасные (потому что могут вызвать гнев любителей покататься просто так по городу), но они правильные.
Пока не рассчитываете. Все мы были оптимистами при здравии..
111111111 написав:Ну наконец то это свершилось, я уверен что это колоссально разгрузит общ. транспорт, ведь согласитесь, что как минимум 50% пенсионеров катались от нечего делать! А теперь 100% подумают, и одну остоновочку, при желании пройдут ножками.
Ну все, теперь страна расцветет - основных нахлебников отодвинули
max_us_ua написав:Как это было уже много раз и со всем подряд, наша власть принимает правильные решения с огромной задержкой. Причем - как обычно, повторяя то, что гораздо раньше сделали в РФ.
Начну с того, что я АТОшник, и живу в областном центре - чтобы никто не говорил, что я кому-то там завидую.
Льгота на транспорт с самого начала была несправедливостью - потому, что в стране процентов 30, а то и 40 живет в населенных пунктах, где местного транспорта нет. Междугородний, пригородный используется льготниками все же чуть менее регулярно. Потому скулеж (уж простите) насчет "забирают, отдайте, буду плакать" неуместен - жители более крупных населенных пунктов пользуются гораздо бОльшим набором общедоступных благ, потому давать им в нагрузку еще и транспорт - это усиление и так серьезного разрыва в уровне жизни, тех же услуг между крупными городами и селами либо поселками.
Взять нас, АТОшников: значительно более половины живут в селах. Транспортом пользуются только тогда, когда очень припечет зачем-то в райцентр поехать (сейчас, конечно, придется чаще, ибо образование объединенных территориальных общин этого требует). Потому попытка власти (не самой лучшей) хоть что-то поставить на свои места - несомненно, уместна, хоть и несвоевременна. Взять хотя бы то, как беспробудно глупо это выглядит - дать тем же АТОшникам льготы, но через два-три года после дембеля монетизировать. Но в том ключе, что это все-таки чуть более справедливо, - я, конечно, за. Не потому даже, что маршрутчики сейчас, видя меня одного на остановке, проезжают мимо, если запомнили мою рожу с последней поездки по удостоверению (я езжу нечасто, где-то в половине случаев плачу). Потому, что хоть что-то правильное надо делать. Хотя на фоне того, что намучено с пенсионной реформой (там стоимость допущенных ошибок поболее), возникает мысль, что власть деньги получает за то, что сеет хаос
Монетизировать льготы надо было давно и не только транспортные, подобная практика существует во многих нормальных странах - пенсионеры или люди, имеющие право на льготу,получают дополнительные деньги а платят везде по полной, но власть, причем не только нынешняя, вечно пытается изобрести велосипед, даже до северных соседей дошло что бесплатный проезд это глупость, которая создает кучу проблем. Единственное необходимое условие это индексация размера доплаты при повышении тарифов и все будет нормально. Кстати,льготники которые никогда льготами на проезд не пользовались есть не только в селах, но и миллионниках, например те кто ездит на своем авто, правда, такие врядли станут ходить оформлять дополнительные бумаги, а вот прибавки к пенсии даже сотни гривен никто не откажется
v0f41k написав:в месяце 22 рабочих дня, с учетом того что нужно не только уехать но и вернуться совершается минимум 44 поездки. И это если супермаркет/рынок рядом и на выходных туда ездить не нужно. Монетизируют только 30, в результате льготники мегаполисов где есть ОТ теряют, а льготники ПГТ и сел где и так нет ОТ выигрывают.
Как правило льготники не ездят на работу. Так что им не надо все 30 дней кататься на транспорте.
Льготники, живущие в пригородах Киева ( Лесники, Ходосеевка,Хотив) тратят ежедневно на проезд на работу в Киев и обратно 19+19=38 грн плюс метро или маршрутка, выходит порядка 50 грн. Кабмин им компенсирует только 6 грн. Беспредел, однако! Теперь о порядке монетизации. Сначала заплатить и получить билет в маршрутке до Киева, главное, громко орать с задней двери, чтобы водитель дал билет и зорко потом за ним следить, чтобы пассажиры не заныкали . Потом поехать в бухгалтерию автотранспортного предприятия (г. Васильков) и поставить печать. Потом поехать в собес ( г. Вишнёвое),отстоять сутки в очереди, написать заявление и сдать билеты. Ждать когда местные бюджеты соизволят перечислить деньги. В итоге, останешься в убытке. Ещё и нервы и время убъёшь.
Так эти льготники ездят на работу. Вот там пусть и зарабатывают на проезд. А то привыкли что проезд бесплатный. А бесплатного ничего не бывает. В любом случае в итоге кто то за него платит. Вот слышал по радио случай в нашем городе. Маршрутчик отказался везти бесплатно жену погибшего АТОшника. Так ему такую обструкцию устроили. Денег отобрали, заставили бесплатно возить на передовую помощь и пр. пр. А по сути что он сделал? Ему надо кормить свою семью, а не за свой счет возить льготников, какие бы они герои не были бы.
Если бы этот кормилец попал в АТО , то думаю коркой махал бы не хуже других. Поэтому с одной стороны никогда нельзя смотреть. Не нравится кормить семью извозом и льготьников возить пусть идет на другую работу. Благо Польша нынче столько вакансий открыла для работяг . Выбирай не хочу.