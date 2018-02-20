Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

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Если бы этот кормилец попал в АТО , то думаю коркой махал бы не хуже других. Поэтому с одной стороны никогда нельзя смотреть. Не нравится кормить семью извозом и льготьников возить пусть идет на другую работу. Благо Польша нынче столько вакансий открыла для работяг . Выбирай не хочу.
Махал бы, ну и что? Речь то не об этом. Все в мире стоит денег и никто за кого не должен ничего оплачивать. Исключение благотворительность и меценатство. Но это немного из др. оперы. Так живет весь мир. А у нас почему то привыкли все к шаре. Пока вы не научитесь считать деньги и понимать что все и везде что то стоит, до тех пор мы не будем жить как Запад, сколько бы не декларировали Западный вектор.
111111111 написав:Ну наконец то это свершилось, я уверен что это колоссально разгрузит общ. транспорт, ведь согласитесь, что как минимум 50% пенсионеров катались от нечего делать! А теперь 100% подумают, и одну остоновочку, при желании пройдут ножками.
Ну все, теперь страна расцветет - основных нахлебников отодвинули
1 Зверніть увагу себе і інших пенсіонерів- нахлєбніками назвали Ви , а приказку На злодії шапка горить - ще ніхто не відміняв , тому якщо Ви вважаєте себе нахлєбніком-це Ваше право , але називати так інших не варто 2 Монетизація збільшить на 150 (+/-)грн в місяць доходи приблизно 8 млн пенсіонерів, які живуть в маленьких населенних пунктах,де практично відсутній громадський транспорт 3 Монетизація не змінить в гіршу сторону життя тих пенсіонерів у великих містах і середніх містечках , які не їздили більше 30 поїздок в місяць ( як на мене це ще пару мільйонів осіб) 4 Монетизація змусить переглянути свою поведінки тих пенсіонерів,які без потреби навантажували громадський транспорт бо ... в них є право безкоштовно їздити... 5 Монетизація покращить фінансові результати діяльності перевізників.
То невже не зрозуміло що хороше рішення це рішення яке мінімально погіршуючи для 10% пільговиків(2% населення України) - покращує життя 98% населення всієї України ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Ratatui написав:otg Если бы этот кормилец попал в АТО , то думаю коркой махал бы не хуже других.
Не все люди одинаковые. Мой отец к примеру уже лет 15 как военный пенсионер, но своей корочкой не махал ни разу в жизни. Просто кто-то во всем пытается найти халяву, а кто-то понимает, что все это стоит денег.
Заходят иной раз бабульки, удостоверениями помахают, ты пока получишь сдачу/билет от водителя, проскочат, позанимают все места, а не позанимают так кого то сгонят. А потом, зачастую еще и сидят и возмущаются, что мол твоя сумка ей об коленку трет, или напираешь не нее или еще что-то. Короче даешь монетизацию.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo (Капля долбит камень не силой, но частым падением)
budivelnik написав:1 Зверніть увагу себе і інших пенсіонерів- нахлєбніками назвали Ви , а приказку На злодії шапка горить - ще ніхто не відміняв , тому якщо Ви вважаєте себе нахлєбніком-це Ваше право , але називати так інших не варто
Очередное покращення от свидетеля покращення. Ко мне эта опция относится в наименьшей степени ,т.к.общественным транспортом пользуюсь мало. Нахлебником на нищенскую украинскую пенсию себя тоже не считаю т.к. платится она мне из моих же отчислений работающего пенсионера.Равно как индеферентен к мнению человека называющего себя строителем и имеющему к этой деятельности отдаленное отношение . А по сути - ближайшие выборы покажут любовь самых дисциплинированный избирателей к продвинутым реформаторам и их реформам
budivelnik написав:1 Зверніть увагу себе і інших пенсіонерів- нахлєбніками назвали Ви , а приказку На злодії шапка горить - ще ніхто не відміняв , тому якщо Ви вважаєте себе нахлєбніком-це Ваше право , але називати так інших не варто
А по сути - ближайшие выборы покажут любовь самых дисциплинированный избирателей к продвинутым реформаторам и их реформам
Что покажут? Что у нас народ стадо баранов, которые проголосуют за тех же кто там сидит? Уже десятки лет карусель из одних и тех же рыл.